L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 100mila euro

Il contributo è riservato ad aziende o lavoratori autonomi che nel 2020 hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019

CASATENOVO – C’è tempo fino al 15 settembre per presentare domanda in Comune per accedere al contributo a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi.

La misura è stata stabilita dall’amministrazione comunale guidata da Filippo Galbiati per venire incontro alle aziende e alle attività commerciali che hanno registrato delle tangibili difficoltà a causa del Covid. “Il contributo è infatti riservato alle aziende con massimo 10 dipendenti oltre che lavoratori autonomi, operanti e residenti nel Comune di Casatenovo, che nel corso del 2020 hanno subito perdite di fatturato o dei corrispettivi uguali o superiori al 30% rispetto all’anno 2019″ puntualizza l’assessore al Bilancio Dario Brambilla.

Lo stanziamento complessivo messo a disposizione dell’amministrazione comunale è di 100.000 euro, con contributi che vanno da un minimo di 500 euro fino a 1000 euro per singola attività.

Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a consultare il bando pubblicato sul sito del Comune di Casatenovo, o a rivolgersi all’Ufficio SUAP negli orari di ufficio (039.92.35.227).