Previsti contributi diretti, agevolazioni sulla Tari, sostegno agli affitti e progetti di rete per il commercio di vicinato

Iniziativa congiunta della conferenza capigruppo dopo il confronto con il sindaco e l’assessore al Bilancio

CASATENOVO – 260mila euro a sostegno diretto alle piccole e medie imprese locali. E’ quanto ha messo a disposizione l’amministrazione comunale di Casatenovo, anche per il 2021, per venire incontro alle esigenze di artigiani, commercianti, partite Iva, le cui attività sono state messe alla prova dalla pandemia da Covid 19.

Tali misure sono il risultato di un confronto dei gruppi consiliari con l’Assessore al Bilancio Dario Brambilla, di audizioni con rappresentanti delle Pmi e dei commercianti casatesi e della sintesi della Conferenza capigruppo, formata da Fabio Crippa (Pei), Marco Pellegrini (Più Casatenovo) e Christian Perego (M5S). In un comunicato congiunto, spiegano:

“Attualmente si è deciso di stanziare una somma complessiva di 260.000 euro, suddivisi in quattro linee di intervento: 100.000 euro contributi diretti a fondo perduto per le attività che hanno visto contrarsi attività/redditi, 100.000 euro per agevolazioni sulla TARI, 50.000 euro per sostegno affitti delle attività commerciali/artigianali in difficoltà e 10.000 euro per progetti di rete a sostegno del commercio locale di vicinato”.

Dopo il Consiglio Comunale di fine maggio, nel mese di giugno il Comune fornirà le indicazioni specifiche per poter inoltrare domanda circa le misure di cui sopra.

La Conferenza Capigruppo continuerà il lavoro di confronto con le realtà economiche locali ed il monitoraggio delle possibilità di Bilancio anche nella seconda metà del 2021.