Cernusco, a rischio dieci posti di lavoro: l’appello di Krassowski

La questione è stata portata in consiglio mercoledì sera: il capogruppo di Bene Comune ha chiesto l’intervento del sindaco

A rischio i lavoratori della sede cernuschese della Fomas. De Capitani: “Ho chiesto un incontro con la dirigenza”

CERNUSCO – “In gioco ci sono dieci posti di lavoro. Invito il sindaco a compiere tutto quanto è nelle sue competenze per salvaguardare queste persone, perché lo sappiamo benissimo che dietro un posto di lavoro ci sono delle famiglie”.

A parlare è il capogruppo di Bene Comune Salvatore Krassowki che ieri sera, mercoledì, ha voluto portare in consiglio comunale, pur senza citare il nome dell’azienda, la difficile situazione occupazionale che vedrebbe protagonista la sede cernuschese della Fomas Group in via Cavalieri di Vittorio Veneto. “E’ vero che nel mondo economico ci sono settori in flessione e altri in espansione, ma penso che l’intervento del sindaco sia doveroso di fronte allo scenario che si prospetta per queste dieci famiglie. Penso che il dovere di una amministrazione sia quella di aiutare e andare incontro a chi ha bisogno di essere ascoltato. Per questo invito il primo cittadino ha incontrare le parti sociali per capire la situazione”.

Un appello che non è caduto nel vuoto. Il sindaco Giovanna De Capitani ha infatti riferito all’aula di aver immediatamente contattato l’azienda nella mattina di mercoledì, non appena ricevuta notizia da Krassowski, chiedendo un incontro con la dirigenza. “Al momento non abbiamo informazioni al riguardo. Per questo motivo ho chiesto un faccia a faccia formale con l’azienda in modo da avere notizie certe di cui terrò informato il consiglio”.