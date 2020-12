Cernusco, ecco il bando da 35mila euro per aiutare le imprese e le attività del paese

La domanda dovrà essere presentata in Comune entro il 30 dicembre

Previsto un contributo a fondo perduto per attenuare la crisi derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid – 19

CERNUSCO – La Giunta, guidata dal sindaco Giovanna De Capitani, ha deliberato l’attivazione di uno specifico bando rivolto alle imprese e alle attività presenti sul territorio comunale che prevede un contributo economico a fondo perduto.

L’obiettivo è finalizzato ad integrare infatti quanto già erogato a livello statale e regionale per attenuare la crisi derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid – 19 e favorire la ripresa economica delle imprese locali.

I requisiti

Pochi e semplici i criteri di accesso, ovvero avere la propria sede nel territorio comunale;

essere un’impresa con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, stagionale o di apprendistato) non superiore a 15 e

aver subito una riduzione dell’attività per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

35mila euro a disposizione

Le risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a 35.000 euro. L’Amministrazione Comunale, qualora lo ritenesse necessario, potrà prevedere l’aumento dell’importo stanziato. Un importo maggiore è destinato alle nuove imprese attivate dal 1° gennaio 2019.

Le domande possono essere presentate sino alle ore 12 del 30 dicembre 2020 utilizzando il modulo (editabile) da inviare, unitamente alla documentazione richiesta, tramite PEC all’indirizzo comune.cernuscolombardone@legalmail.it.

Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione ci si può rivolgere via mail a: servizifinanziari@comune.cernuscolombardone.lc.it

Maggiori dettagli consultando il sito istituzionale www.comune.cernuscolombardone.lc.it

SCARICA IL MODULO DEL BANDO DI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE – COMUNE DI CERNUSCO

SCARICA MODULO DOMANDA CONTRIBUTO IMPRESE CERNUSCO