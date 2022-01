Cernusco/ Verderio: sciopero di 4 ore alla Ihi Charging System

Oggetto del contendere il piano ferie e la contrattazione di secondo livello

Lo sciopero di quattro ore è stato proclamato dalla Rsu aziendale insieme ai sindacati Fim, Fiom e Uilm

CERNUSCO / VERDERIO – Sciopero di quattro ore oggi, mercoledì 26 gennaio, alla Ihi Charging System. L’azienda lavora per il settore dell’automotive, ha circa 330 dipendenti con sede a Cernusco Lombardone in via Regina e Verderio in via Leonardo da Vinci.

“Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali presenti di Fim Fiom e Uilm e dalla Rsu aziendale, a seguito delle indisponibilità che la ditta da ormai molto tempo ha nei confronti delle richieste dei lavoratori” fa sapere Gabriele Fiore, sindacalista Fim Cisl Monza Brianza Lecco. Che aggiunge: “L’azienda si è resa indisponibile a calendarizzare un incontro urgente per discutere della scelta unilaterale a comandare i lavoratori a consumare ferie e par, senza alcun confronto preventivo con le Rsu e le organizzazioni sindacali. Abbiamo chiesto di poter effettuare le assemblee mercoledì 26 gennaio mettendo a disposizione un luogo idoneo e ci hanno risposto negandoci la possibilità per “assenza” a loro avviso di un luogo idoneo e in presenza, “permettendoci” di fare in collegamento non prima del 31 gennaio”.

Non solo. “Altro punto per noi importantissimo, sul quale abbiamo registrato indisponibilità e chiusura è quello della contrattazione di secondo livello. L’azienda ha posto delle pregiudiziali che non permettono ad oggi di trovare un accordo, lasciando i dipendenti privi della contrattazione di secondo livello e del premio di risultato.Queste sono le motivazioni che ci hanno portato a proclamare lo sciopero di 4 ore mercoledì 26”.