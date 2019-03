Confermato il presidente uscente, Luigi Perego resta alla guida della Zona 5 Merate

“Ringrazio per la rinnovata fiducia dopo questi due anni di lavoro”

MERATE – Luigi Perego è stato eletto presidente della Zona 5 Merate di Confcommercio Lecco.

La conferma del presidente uscente (subentrato a febbraio 2017 a Mario Mandelli, che aveva lasciato a causa della chiusura della attività dopo 14 anni di presidenza, ndr) è avvenuta martedì 19 marzo in occasione della assemblea elettiva svoltasi presso la sede della delegazione della associazione a Merate in viale Verdi 16/bis.

Oltre al presidente (titolare del Colorificio Ideatre di Robbiate), sono stati eletti, sempre all’unanimità, alla carica di consiglieri per il quinquennio 2019-2024 Silvia Brivio (Cartolibreria Brivio Zappa Snc di Osnago), Federico Perego (Utfer Sas di Merate) e Chantal Spada (Tony Spada di Merate): tutti facevano già parte del Direttivo uscente.

Il presidente Luigi Perego

“Ringrazio per la rinnovata fiducia dopo questi due anni di lavoro alla guida della Zona – ha evidenziato il presidente Perego – Insieme al Consiglio cercherò di essere sempre vicino alle imprese associate ascoltando e portando avanti le loro richieste. Confcommercio Lecco è attenta alle esigenze dei propri associati: un esempio, solo l’ultimo, è stata la scelta di destinare il fondo di solidarietà alle imprese danneggiate dalla chiusura del Ponte di Paderno. La cerimonia di prima di Natale a Cascina Maria con la consegna di un contributo di 500 euro a testa per le imprese associate di Paderno, Robbiate e Verderio credo sia emblematica del modo di essere dell’associazione”.

Poi Perego, che è anche consigliere del Gruppo Colorifici di Confcommercio Lecco, ha aggiunto: “Credo molto nel progetto Wow Che Sconti pensato da Confcommercio Lecco per promuovere lo shopping, la cultura e il turismo sul territorio e lanciato anche nel Meratese e nel Casatese nel luglio scorso. Un progetto che vuole valorizzare il commercio e in particolare i negozi di vicinato. La mia idea è quella di farlo conoscere sempre più, con incontri dedicati nei territori: sono convinto che Wow potrà crescere e portare ancora più benefici ai commercianti e vantaggi per i residenti e per i consumatori”.

I Comuni compresi nella Zona 5 di Confcommercio Lecco

Airuno, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno D’Adda, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio, Viganò.