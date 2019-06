Electro Adda: TeachingFactory con il Politecnico di Milano

L’azienda di Beverate di Brivio ha partecipato al percorso dedicato agli studenti

Iniziativa del Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano

BRIVIO – Si è concluso con un incontro in azienda il percorso sviluppato nell’ambito del progetto TeachingFactory, del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha coinvolto la Electro Adda.

Realtà leader nella produzione e commercializzazione di motori elettrici, l’azienda di Beverate di Brivio ha collaborato con il Polo lecchese del Politecnico nella messa a punto e realizzazione di un programma formativo di quattro giornate, incentrato sulle macchine elettriche rotanti.

L’ingegneria delle macchine rotanti, la gestione della produzione, la applicazioni e i mercati di sbocco sono stati i principali aspetti toccati dagli esperti dell’azienda che, per l’occasione, si sono trasformati in docenti e per ogni argomento hanno anche fornito la documentazione tecnica a completamento, che è restata a disposizione degli alunni del POLIMI.

“Tradizionalmente siamo una realtà aperta ai giovani – ha evidenziato il Presidente di Electro Adda, Lorenzo Riva – e molto volentieri abbiamo anche noi aderito al programma TeachingFactory, che dà modo alle imprese del territorio di sviluppare per e con gli studenti un programma articolato, toccando tutti gli aspetti fondamentali collegati all’attività aziendale”.

A coordinare il progetto è stato il Responsabile tecnico commerciale di Electro Adda Gianluca Stanic, che evidenzia: “Il percorso formativo è stato realizzato in sinergia con il corso di Elettrotecnica al fine di creare un naturale ponte fra università ed impresa, armonizzando la fondamentale base teorica con l’operatività aziendale. Composta la squadra rappresentativa delle diverse funzioni aziendali coinvolte, abbiamo declinato la TeachingFactory cercando ed ottenendo la partecipazione attiva degli studenti. In particolare l’esercitazione in aula e la visita ai reparti ed uffici di Electro Adda sono state occasione di confronto e stimolo per gli studenti ma anche per noi grazie a domande ed osservazioni discusse nei tavoli di lavoro. Basandoci sulla formazione teorica, e spiegati i processi operativi, confidiamo di aver offerto ai futuri ingegneri un orientamento per il domani. Si tratta senza dubbio di un’esperienza che ci farebbe piacere ripetere”.

“La TeachingFactory, che rientra nelle azioni di didattica innovativa attivate all’interno del Corso di laurea in Ingegneria della Produzione Industriale – ha commentato Francesco Grimaccia, docente di Elettrotecnica presso il Polo di Lecco – mira ad allineare i più tradizionali metodi di insegnamento e formazione accademica alle crescenti esigenze dei moderni processi manifatturieri. I futuri ingegneri della produzione industriale saranno principalmente lavoratori della conoscenza e devono necessariamente essere formati mediante nuovi programmi di studio volti a superare sempre più il tradizionale confine fra università e impresa, fra formazione “di base” e “applicata”. Il progetto nasce da uno sforzo congiunto di armonizzazione metodi e obiettivi e ha portato a un percorso di innovazione didattica a doppio senso, sviluppando al meglio le capacità degli studenti e facendo comprendere loro le sfide che si presenteranno nell’azienda di domani”.