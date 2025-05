Fomas e Paso lanciano il progetto EcoCampus Bees4Future

Un’Isola tra orti e api per un futuro inclusivo

Previsti due percorsi formativi riservati a persone con disabilità

CASATENOVO – Un’isola formativa tra innovazione sociale, sostenibilità ambientale e inclusione lavorativa: è il biglietto da visita di “EcoCampus Bees4Future”, progetto promosso dall’azienda Fomas, realtà internazionale specializzata nella produzione di forgiati, anelli laminati e polveri metalliche insieme alla cooperativa sociale Paso e con il sostegno della Provincia di Lecco.

Inserito nel quadro delle politiche attive previste dalla legge 68 del 1999, la proposta si struttura in un programma biennale che coinvolgerà sei persone con disabilità, tre per ciascun anno con l’obiettivo di trasformare il concetto di responsabilità sociale d’impresa in azione concreta, valorizzando il capitale umano e tutelando l’ambiente.

L’EcoCampus Bees4Future prevede la creazione di due percorsi formativi sviluppati tra orti e api.

Sarà possibile infatti dedicarsi alla produzione orticola al parco Galileo, orto sociale del comune di Casatenovo, gestito tramite la coprogettazione fra Amministrazione e Cooperativa Paso, oppure focalizzarsi sull’apicoltura urbana nel Parco di Montevecchia e Valle del Curone, dove Fomas è già presente con un progetto riguardante la sostenibilità fin dal 2022 che ha previsto la posa di un apiario aziendale in collaborazione con il Parco del Curone e apicoltura urbana.

Attraverso attività pratiche e teoriche, i partecipanti acquisiranno competenze professionali riconosciute nei profili di operatore agricolo e apicoltore, in linea con il quadro degli standard professionali (Qrsp) della Regione Lombardia.

Non solo. L’aspetto potenzialmente più innovativo del progetto è il “cambio di prospettiva”: l’obiettivo, infatti, è che i beneficiari, una volta completato il loro percorso formativo, possano diventare a loro volta educatori anche per i dipendenti Fomas e le loro famiglie, partecipando ad eventi dedicati alla biodiversità e al ruolo fondamentale delle api nell’ecosistema.

Il progetto si colloca all’interno della più ampia campagna aziendale “Diversity, Equity & Inclusion – Diversity Defines Us, Inclusion Guides Us”, iniziata a giugno 2024, che coinvolge l’intera popolazione aziendale su temi quali inclusione di genere, disabilità, diversità generazionale ed etnica.

Dal canto suo la cooperativa Paso garantirà il supporto di un team multidisciplinare composto da tutor, coordinatori tecnici, referenti delle risorse umane e professionisti dell’area salute, sicurezza e ambiente.

L’isola formativa diventerà così anche uno strumento per sviluppare una nuova politica di sostenibilità sociale: dalle cassette ortofrutticole per i dipendenti fino alla realizzazione dei regali natalizi aziendali.

Il progetto si concluderà con un percorso di inserimento lavorativo personalizzato, grazie a partnership consolidate con il territorio: dalla convenzione ex art.14 con la Cooperativa Paso all’inserimento nelle reti della filiera agroalimentare lecchese e aziende agricole locali.

“EcoCampus Bees4Future è un progetto in cui crediamo profondamente. L’inserimento di persone con fragilità all’interno di un’azienda come la nostra, con una produzione particolarmente articolata e specializzata, è una sfida complessa – e non sempre facile da vincere, a causa di molteplici fattori. Questo nuovo progetto, tuttavia, si sta delineando come un’iniziativa promettente per superare questi ostacoli, con l’obiettivo di generare opportunità concrete di avviamento al lavoro. Un’iniziativa che restituisce valore al territorio e crea un circolo virtuoso tra azienda, ambiente e comunità” conclude soddisfatto Roberto Cutuli, amministratore delegato di Fomas Spa.