FOMAS Group festeggia 70 anni: innovazione e radici per guardare al futuro

Durante la serata sono stati premiati i collaboratori con maggiore anzianità di servizio e illustrate le prospettive del Gruppo

Jacopo Guzzoni, presidente e CEO: “Celebrare 70 anni significa rendere omaggio a tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra azienda”

OSNAGO – Settant’anni di storia industriale, crescita e innovazione. FOMAS Group celebra il traguardo del 70° anniversario, ripercorrendo un percorso iniziato nel 1956 che ha portato l’azienda di Osnago ad affermarsi come realtà di riferimento a livello internazionale nei settori della forgia, della laminazione e delle polveri metalliche.

Nata come impresa locale, FOMAS Group ha accompagnato le trasformazioni dell’industria e della tecnologia consolidando la propria presenza sui mercati internazionali. Alla base della crescita, sottolinea l’azienda, ci sono qualità dei componenti, affidabilità, innovazione tecnologica e valorizzazione delle persone. Il traguardo dei 70 anni rappresenta anche l’occasione per ribadire l’impegno verso investimenti in tecnologie, sostenibilità e sviluppo delle competenze.

“Celebrare 70 anni significa rendere omaggio a tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra azienda: i collaboratori di ieri e di oggi, i clienti, i partner e tutti coloro che hanno condiviso con noi questo percorso”, dichiara Jacopo Guzzoni, presidente e CEO di FOMAS Group. “Siamo orgogliosi del cammino compiuto e certi che il futuro continuerà a essere costruito sugli stessi valori che guidano il Gruppo da sempre: serietà, qualità, responsabilità e capacità di evolversi”.

Le celebrazioni sono iniziate sabato 4 luglio al Palazzo del Ghiaccio di Milano con un evento dedicato ai dipendenti delle quattro società italiane del Gruppo, insieme a ospiti e partner. Il programma proseguirà fino a dicembre coinvolgendo progressivamente anche le sedi internazionali.

La serata, condotta da Matteo Caccia, ha ripercorso le tappe principali della storia aziendale attraverso testimonianze e momenti di intrattenimento. Sul palco si sono esibiti anche la cantante e conduttrice televisiva Lodovica Comello e gli Street Clerks, con un repertorio dedicato ai brani simbolo degli ultimi settant’anni. Nel corso dell’evento sono stati premiati i collaboratori con maggiore anzianità di servizio, mentre il presidente Jacopo Guzzoni ha illustrato le prospettive future del Gruppo. La serata si è conclusa con il dj set di Andy_Bluvertigo & Lillya accompagnato da performance al sax.

Il settantesimo anniversario sarà accompagnato anche da una serie di iniziative dedicate alla cultura, alla formazione e ai territori. Tra queste figurano il Premio Speciale realizzato con Arte Laguna Prize, la sponsorizzazione del Lecco Film Fest, con una tappa fuori porta prevista a settembre, e il Premio Gastone Guzzoni promosso insieme all’Associazione Italiana di Metallurgia.

Tra i progetti annunciati anche il recupero del capannone storico di FOMAS, destinato a diventare il nuovo quartier generale del Gruppo, in un intervento che punta a coniugare la valorizzazione del patrimonio industriale con una visione orientata al futuro. Ulteriori iniziative coinvolgeranno clienti, collaboratori e comunità locali per condividere un anniversario che, nelle intenzioni dell’azienda, vuole celebrare non solo la storia dell’impresa ma anche il valore delle relazioni costruite in sette decenni di attività.