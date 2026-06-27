Giovani Imprenditori Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti confermato presidente

Rinnovate le cariche del Gruppo nel corso dell’Assemblea ospitata da Technoprobe a Cernusco Lombardone

Eletti vicepresidenti e consiglieri, focus su continuità, lavoro di squadra e sviluppo di nuovi progetti

CERNUSCO LOMBARDONE – Si è svolta ieri, giovedì 25 giugno, l’Assemblea riservata ai soci del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, chiamata a rinnovare le cariche associative per il biennio 2026-2028.

L’Assemblea ha confermato alla presidenza Alessandro Goretti, che guiderà il Gruppo anche nei prossimi due anni. Insieme a lui sono stati eletti i nuovi Vicepresidenti: Luca Agostoni, Stefano Fumagalli, Federica Lombardi, Roberto Riva e Federica Vairetti. Entrano inoltre nel Consiglio Federica Piloni, Elisa Stucchi e Davide Tentorio.

A ospitare l’incontro è stata Technoprobe, nella sede di Cernusco Lombardone, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza dell’azienda attraverso un incontro con Paolo Cavallotti, Communication & Marketing Manager, seguito da una visita guidata agli stabilimenti. All’iniziativa ha preso parte anche una delegazione dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como, rendendo l’appuntamento un’importante occasione di confronto tra realtà imprenditoriali del territorio.

Nel suo intervento, il presidente confermato Alessandro Goretti ha voluto innanzitutto ringraziare i colleghi per la fiducia rinnovata. «Vorrei partire dai ringraziamenti, innanzitutto ai colleghi Giovani Imprenditori, per la conferma alla guida del Gruppo che mi rende particolarmente orgoglioso e consentirà di dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni, accompagnando le attività precedenti a nuovi progetti, oltre che al Presidente dell’Associazione, Marco Campanari, che garantisce al nostro Gruppo grande attenzione» ha dichiarato Goretti.

Il presidente ha poi rivolto un pensiero ai componenti del precedente Consiglio Direttivo, ai nuovi vicepresidenti e consiglieri eletti, sottolineando come la guida del Gruppo rappresenti prima di tutto un lavoro di squadra.

«Ringrazio inoltre i componenti del Consiglio Direttivo che hanno consentito di raggiungere obiettivi importanti nel precedente mandato, i Vicepresidenti e i Consiglieri eletti oggi, per la loro disponibilità e per l’impegno che sono certo dimostreranno: essere alla guida del Gruppo significa prima di tutto fare parte di una squadra. Squadra sempre supportata dal prezioso contributo della Struttura di Confindustria Lecco e Sondrio. Infine, grazie a Technoprobe per la splendida opportunità di tenere la nostra Assemblea in una realtà di eccellenza e di importanza strategica per il territorio e per la competitività dell’intero Paese».

Soddisfazione è stata espressa anche da Paolo Cavallotti, che ha sottolineato il valore dell’incontro ospitato negli spazi aziendali. «Siamo davvero lieti di aver ospitato oggi il Gruppo Giovani Imprenditori nella nostra sede. Momenti come questi hanno un valore che va oltre la semplice visita: sono occasioni di confronto, di racconto e di ispirazione reciproca. Per Technoprobe è importante aprire le porte a realtà come la vostra, perché crediamo che la crescita di un territorio passi anche attraverso la capacità di fare rete tra imprese, e farlo con chi rappresenta il futuro dell’imprenditoria è per noi motivo di particolare soddisfazione».

L’Assemblea è stata anche l’occasione per approfondire la realtà di Technoprobe, azienda leader nel settore dei semiconduttori e della microelettronica. Fondata nel 1996 da un’idea imprenditoriale di Giuseppe Crippa, l’azienda è specializzata nella progettazione e nella realizzazione delle Probe Card, sofisticate interfacce elettro-meccaniche utilizzate per il test di funzionamento dei microchip.

Il Gruppo rappresenta oggi l’unico produttore italiano di Probe Card ed è leader mondiale per volumi di produzione e fatturato. Nel proprio portafoglio annovera collaborazioni e partnership con i principali produttori internazionali di microchip destinati ai settori della microelettronica, dell’informatica e del digitale, confermandosi una delle eccellenze tecnologiche più importanti del Paese.