Nuovi dipendenti in arrivo e si amplia la sede del centro per l’impiego di Merate

Malugani: “Potremo così implementare i servizi offerti ai cittadini”. Entro fine anno la nuova sede in via Mameli

MERATE – La Provincia di Lecco ha ampliato la sede del Centro per l’impiego di Merate in via Statale 11, acquisendo ulteriori spazi per far fronte all’incremento di personale e di servizi previsto dal Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, che ha avviato un processo di adeguamento infrastrutturale delle sedi provinciali dei Centri per l’impiego.

A questo primo ampliamento, fa sapere la Provincia, seguirà, entro la fine del 2022, il trasferimento in una nuova sede più ampia e funzionale, già acquistata dal Comune di Merate, d’intesa con la Provincia di Lecco, in via Mameli e che sarà oggetto del necessario adeguamento.

“L’ampliamento dell’attuale sede di Merate – commenta il Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego Carlo Malugani – si è reso necessario per accogliere i nuovi dipendenti individuati attraverso il concorso regionale nell’ambito del Piano di potenziamento voluto da Regione Lombardia. Potremo così implementare i servizi offerti ai cittadini attraverso una dotazione organica più ricca, con conseguenze positive in termini di efficacia ed efficienza. L’obiettivo della Provincia è quello di aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, già riconosciuti come un’eccellenza a livello regionale e nazionale, con grandi benefici per tutti gli utenti”.