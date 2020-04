Imprese e partite Iva: domande e risposte nella diretta Fb con Sandro Feole, economista di impresa

Diretta Facebook sulle pagine Vivi Olgiate e su Lecco Notizie

L’obiettivo è dare informazioni utili per imprese e partite Iva che devono fare i conti con la crisi finanziaria conseguente all’epidemia da covid 19

OLGIATE MOLGORA – Un focus su imprese e partite Iva alla luce della situazione emergenziale connessa alla pandemia da coronavirus. E’ quanto propone la pagina Facebook Vivi Olgiate con la diretta che verrà trasmessa questa mattina, mercoledì, a partire dalle 10 sulla pagina Facebook di Vivi Olgiate e sulla nostra di Lecco Notizie Ospite dell’appuntamento Sandro Feole, economista di impresa con studio a Olgiate, che parlerà dei primi interventi messi in campo dal Governo per arginare l’emergenza economica per imprese e partite Iva.

“L’idea è quella di fornire, in base alle informazioni ufficiali attualmente in possesso, informazioni utili per capire come poter affrontare questa crisi finanziaria, legata al blocco delle attività. Metto a disposizione la mia competenza di anni nel settore per dare una mano a chi è in difficoltà e vuole semplicemente ricevere il consiglio. Non è un’operazione di marketing, perché mai come in questo caso è fondamentale che aziende e artigiani ripongano la propria fiducia nei professionisti da cui sono normalmente seguiti”.