Job Day: il 20 maggio la prima edizione dell’iniziativa a Merate

Favorire l’incontro tra aziende e cittadini giovani e adulti, disoccupati o in cerca di nuovo impiego

Saranno presenti operatori accreditati al lavoro e numerose aziende del territorio che operano in diversi settori

MERATE – Mercoledì 20 maggio nell’Area Cazzaniga a Merate, in via don Cesare Cazzaniga 1/B, dalle 9.00 si svolgerà l’iniziativa Job Day Merate, volta a favorire l’incontro tra aziende e cittadini giovani e adulti, disoccupati o in cerca di nuovo impiego, organizzata dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ambito territoriale sociale di Merate.

Per la prima volta l’evento sarà strutturato in due momenti distinti per permettere ai partecipanti di conoscere il maggior numero di realtà possibile: gli espositori presenti al mattino (9.00-12.30) lasceranno infatti il posto a un secondo gruppo nel pomeriggio (14.00-17.00).

L’invito è quello di partecipare a entrambe le sessioni per scoprire l’offerta completa e non perdere nessuna delle opportunità presenti.

Saranno presenti operatori accreditati al lavoro e numerose aziende del territorio che operano in diversi settori, oltre agli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per agevolare il matching con le aziende presenti, è importante presentarsi muniti di curriculum vitae. Saranno comunque attivi due CV Point durante l’evento, dove gli esperti dei Centri per l’impiego e dell’Informagiovani di Piazza L’Idea – Politiche Giovanili d’Ambito – offriranno consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del CV.

All’interno dell’iniziativa si terrà, inoltre, un workshop interattivo IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti, un’occasione di formazione gratuita e aperta a tutti i presenti che offre strumenti concreti di Intelligenza artificiale per migliorare il CV e adattare la propria candidatura alle offerte in modo efficace e consapevole. Attraverso esercitazioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti impareranno a usare i nuovi strumenti digitali con autenticità e strategia. L’incontro verrà proposto in due sessioni, alle 10.30 e alle 15.30.

Per iscriversi al Job Day occorre compilare l’apposito modulo online.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

L’evento rientra, inoltre, tra le attività promosse dall’Ambito di Merate all’interno del progetto Polarizzazione Giovani: formazione e socializzazione per i giovani dell’Ambito Meratese, a valere sul bando regionale Giovani Smart-Terza edizione.