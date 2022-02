L’azienda di Cernusco pronta alla quotazione a Piazza Affari

Emessi 25 milioni di azioni. Crippa: “Un percorso che aprirà a nuove sfide e opportunità”

CERNUSCO – La Technoprobe di Cernusco, specializzata nella progettazione e produzione di schede elettroniche (probe card), è ora pronta per fare il suo ingresso in borsa.

La stessa azienda, conosciuta nel lecchese anche per aver ospitato fino all’autunno scorso un centro vaccinale anti-Covid nei propri spazi (vedi articolo), ha comunicato di aver avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di aver presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione.

Siamo soddisfatti nell’intraprendere questo percorso che ci darà maggior visibilità e aprirà a nuove sfide e opportunità” ha commentato Cristiano Crippa, presidente del consiglio di amministrazione di Technoprobe.

L’offerta comprende 25 milioni di azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione di diritto di opzione; 88.000.000 azioni verranno messe in vendita dagli attuali azionisti delle società.

Nell’ambito dell’Offerta è prevista la concessione di un’opzione c.d. greenshoe da parte dell’azionista T Plus S.p.A. in favore dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto, al prezzo di Offerta, di n. 12.000.000 Azioni pari a circa il 10,6% delle Azioni oggetto del collocamento.

Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il numero di Azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari al 20,8% del capitale sociale dell’Emittente.

La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di Euro 5,40 ed un massimo di Euro 6,30 per azione, corrispondente ad un equity value pre-money della Società compreso tra circa Euro 3.110 milioni ed Euro 3.629 milioni ed un equity value post-money compreso tra circa Euro 3.245 milioni ed Euro 3.786 milioni.

Al momento della quotazione il capitale sociale della società sarà costituito da azioni ordinarie quotate e da azioni a voto plurimo (due voti per ciascuna azione), queste ultime detenute dagli attuali azionisti. L’offerta si concluderà entro il mese di febbraio 2022.

“La società – aggiungono da Technoprobe – intende utilizzare i proventi derivanti dalle azioni di nuova emissione per sostenere le strategie di crescita della società e finanziare eventuali future acquisizioni”.