La Vismara è salva grazie all’acquisizione da parte del gruppo Pini

Dopo anni di incertezze e sacrifici, importante svolta per la storica azienda di Casatenovo

I sindacati: “Ora guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli che il lavoro non è finito ma è appena cominciato”

CASATENOVO – “Dopo anni di incertezze e sacrifici, possiamo finalmente dire che l’azienda Vismara e i suoi lavoratori e lavoratrici, al termine di un percorso complesso e difficile caratterizzato da ben tre concordati preventivi, è finalmente salva”.

Il gruppo valtellinese Pini Italia si è aggiudicato all’asta pubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia l’acquisto della partecipazione totalitaria nella Vismara 1898 S.r.l., società nella quale è stato conferito il ramo d’azienda della Vismara spa avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione dei prodotti relativi allo stabilimento di Casatenovo. A festeggiare l’importante risultato sono i sindacati rappresentati da Stefano Bosisio (Fai Cisl), Michele Magni (Flai Cgil) e Paolo Castiglioni (Uila Uil). Un risultato che rappresenta una svolta non solo per l’azienda stessa, ma anche per tutti i lavoratori, le loro famiglie e il territorio che questa realtà economica rappresenta.

“Come rappresentanti sindacali, esprimiamo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. È il frutto di un impegno condiviso tra tutte le parti coinvolte, che hanno

collaborato con responsabilità e determinazione per garantire un futuro all’impresa. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, a partire dai

lavoratori e dalle lavoratrici che, con professionalità e dedizione, non hanno mai smesso di

credere nella possibilità di una rinascita, e alla nuova proprietà che ha sostenuto il piano di

risanamento”.

“Ora guardiamo al futuro con ottimismo e rinnovata energia, consapevoli che il lavoro non è finito anzi è appena cominciato. Ribadiamo il nostro impegno come sindacato nel continuare a vigilare affinché le condizioni lavorative e i diritti dei dipendenti siano sempre al centro di questa nuova fase della storia di Vismara 1898”.