L’azienda Iematech crea un’academy dedicata all’automazione industriale

Sviluppare competenze tecniche, professionali e relazionali, rafforzando il legame tra azienda, scuola e territorio

BRIVIO – Iematech, azienda lecchese del Gruppo IEMA e realtà di riferimento nel settore dell’automazione industriale, ha avviato la “Iematech 4.0 Talent Academy” con l’obiettivo di valorizzare il proprio capitale umano, rafforzare le competenze tecniche interne e costruire un legame solido con il sistema educativo e il tessuto industriale del territorio.

Il progetto si articola in quattro percorsi distinti: potenziamento delle competenze tecniche (Knowledge & Technical Skills), apprendimento e sviluppo (Learning & Development), valorizzazione dell’identità del brand e dei valori aziendali (Brand Identity & Corporate Values) e sviluppo delle competenze di vendita (Smart Selling Skills).

Realizzato con il supporto di Tinexta Innovation Hub (Gruppo Tinexta), il progetto è stato avviato a partire da un’analisi delle competenze interne, con l’obiettivo di definire un piano organico di formazione continua, orientato allo sviluppo professionale e alla valorizzazione del capitale umano.

Cinque figure chiave di Iematech, tra cui la responsabile delle risorse umane e il direttore finanziario, hanno preso parte a un programma “train the trainer” finalizzato a trasformarle in ambasciatori della cultura aziendale. L’obiettivo è stato quello di trasmettere in modo efficace ai colleghi le competenze core precedentemente mappate. Il programma rappresenta un elemento strategico nei percorsi di onboarding delle nuove risorse e nella valorizzazione dei talenti interni.

In parallelo, a tutta la popolazione aziendale è stata messa a disposizione una piattaforma e-learning personalizzata, con contenuti sia tecnici sia trasversali, tra cui moduli dedicati all’uso professionale di LinkedIn. In aggiunta, corsi specifici su project management e sui nuovi modelli organizzativi basati sull’intelligenza artificiale sono stati erogati in live streaming a un target selezionato di dipendenti.

Tinexta Innovation Hub ha co-progettato i percorsi formativi e supportato le attività di branding digitale, contribuendo alla realizzazione dei contenuti per la promozione e il lancio di Iematech Lab, uno spazio dedicato a iniziative di formazione e sviluppo.

L’elemento distintivo del progetto è soprattutto l’apertura dell’Academy verso l’esterno, in particolare al mondo scolastico e universitario, con l’obiettivo di creare connessioni strutturate tra formazione e mercato del lavoro nel territorio lecchese.

Patrizia Borghi, Business Training Manager di Tinexta Innovation Hub (Gruppo Tinexta), spiega: “Valorizzare le competenze interne non solo aumenta la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti, ma permette all’azienda di valorizzare appieno il proprio capitale umano, generando un impatto concreto su crescita e innovazione”.

“Con la Talent Academy abbiamo voluto investire concretamente sul nostro personale, creando un percorso di crescita strutturato e duraturo. Crediamo che il know-how tecnico e la valorizzazione del capitale umano siano leve fondamentali per affrontare le sfide del mercato, così come mantenere un forte legame con il territorio e con il mondo della scuola e dell’università, fonte di preziose opportunità di scambio e collaborazione” conclude Bianca Lodovici, CFO di Iematech.