Marchi storici: un francobollo dedicato all’azienda Vismara

Presentato oggi al Ministero il francobollo dedicato al marchio Vismara

Lisa Ferrarini: “Riconoscimento che suggella e simboleggia l’impegno, la dedizione e il lavoro di Vismara”

CASATENOVO – Nella giornata di oggi, presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata presentata l’emissione filatelica dedicata al marchio Vismara, un francobollo ordinario della serie tematica delle eccellenze del sistema produttivo ed economico per i “Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare”.

Il francobollo del valore della tariffa B pari a 1,20€ è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente e la sua tiratura è di duecentomilaquattro esemplari. Il bozzetto è stato disegnato da Matias Hermo. La vignetta propone elementi figurativi tipici del marchio storico.

Vismara, fondata nel 1898 a Casatenovo, è stata acquisita da Ferrarini nel 2000. “Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento che suggella e simboleggia l’impegno, la dedizione e il lavoro di Vismara in tutti questi anni e sin dalla sua nascita – ha dichiarato Lisa Ferrarini – Far parte di una serie tematica così prestigiosa della filatelia non è solo una soddisfazione ma una vittoria per il tessuto produttivo locale e nazionale”.

Dove acquistarlo

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di Lecco (Lecco Dante, in Via Dante Alighieri 27 e a Merate, in Via Della Rondinella 6), gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

L’annullo primo giorno di emissione é disponibile presso l’ufficio postale di Casatenovo e presso lo Spazio Filatelia Roma. Per l’occasione é stata realizzata una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.