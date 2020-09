Merate. 200mila euro per aiutare commercianti e liberi professionisti

Pubblicato il bando del comune di Merate (100.000 euro)

A breve risorse dalla regione attraverso il Distretto del Commercio

MERATE – 200.000 mila euro attraverso due diversi bandi, tante sono le risorse messe a disposizione da Comune di Merate e Regione (attraverso il distretto del commercio) per aiutare commercio locale e liberi professionisti.

“Risorse importanti, una cifra senza precedenti, per fornire un aiuto concreto a coloro che sono stati tra i più colpiti nei mesi di lockdown e di emergenza sanitaria – ha detto il vice sindaco di Merate Giuseppe Procopio -. Un modo per contribuire in maniera tangibile e mostrare la nostra vicinanza verso chi è stato maggiormente penalizzato”.

Nel concreto il primo bando, finanziato interamente con risorse del comune di Merate, mette a disposizione 100.000 euro per commercianti e liberi professionisti. Un aiuto per opere di sanificazione, acquisto per dispositivi di protezione, guanti, mascherine… Fino alla cifra di 300 euro è possibile ottenere il 100% del contributo, mentre per cifre superiori (fino a un massimo di 1000 euro) il contributo è del 50%. Farà fede l’ordine cronologico in cui perverranno le domande. Si considerano ammissibile le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 al 15 ottobre 2020. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito internet del comune di Merate.

Il comune di Merate, poi, ha anticipato che a breve verrà pubblicato anche un secondo bando del Distretto del Commercio finanziato con fondi di Regione Lombardia, anche questo con una dotazione di 100.000 euro. “In questo caso ci sono criteri più restrittivi e ci sarà una commissione che valuterà le richieste – ha spiegato Procopio -. Le fatture ammissibili vanno dal 5 maggio 2020 in avanti. Nei prossimi giorni, comunque, verrà pubblicato il bando dove saranno indicati requisiti e modalità di partecipazione. Sicuramente si tratta di risorse molto importanti per il territorio di Merate”.