Merate, buona la prima per l’AgriMercato di Campagna Amica

L’agrimercato di Campagna Amica sarà in piazza Eroi tutti i giovedì mattina

L’iniziativa porta la firma di Coldiretti Lecco Como, Pro Loco e Comune

MERATE – Buona la prima! Ha riscosso curiosità e partecipazione questa mattina, giovedì, il primo appuntamento con l’AgriMercato di Campagna Amica. Otto gli stand, ben riconoscibili dal classico colore giallo, posizionati intorno a piazza Eroi, proprio davanti all’ingresso del Comune con gli operatori pronti ad accogliere i clienti, fornendo indicazioni e suggerimenti sui prodotti rigorosamente a km zero.

L’iniziativa porta la firma di Coldiretti Como Lecco presente questa mattina con Giacomo Guffanti, referente di Campagna Amica ed Emanuele Bezzi, responsabile Coldiretti per la provincia di Lecco ed è stata resa possibile grazie alla sinergia con la Pro Loco, rappresentata da Simona Vitali e dall’amministrazione comunale, presente al momento inaugurale con il sindaco Massimo Panzeri e i neo assessori Norma Maggioni (Istruzione) e Paolo Centemero (Commercio).

Proprio quest’ultimo, a margine della cerimonia del taglio del nastro, ha voluto ringraziare Coldiretti e Pro Loco per l’ottimo risultato raggiunto con una piazza “piena di prodotti di altissima qualità, provenienti dal territorio”.

L’auspicio è quello di riuscire ad arrivare a un totale di 10 stand, implementando ancora di più l’offerta con l’aggiunta di prodotti come il vino e il miele. A impreziosire ulteriormente il bel momento inaugurale la presenza dei bambini dell’ente morale don Angelo Perego che hanno partecipazione, con interesse e curiosità, ad alcuni laboratori didattici con i prodotti tipici.

Non poteva mancare il brindisi inaugurale con la speranza che l’AgriMercato, che verrà proposto ogni giovedì mattina in piazza Eroi sempre davanti al Comune (e non dietro, in piazza Libertà, dove era stato lanciato il mercatino di TerreAlte) possa diventare un appuntamento sempre più gradito dalla cittadinanza meratese.