Merate, Conad ha comprato Auchan: restano le incognite sui lavoratori

E’ stata creata una società, la Bdc Italia, che dovrà gestire gli asset prima di proprietà di Auchan

I sindacalisti: “Non sappiamo ancora quali imprenditori rileveranno l’ipermercato di Merate e i punti vendita Sma simply di Lecco e Barzanò”

MERATE / LECCO – Conad ha comprato Auchan. Si sono infatti concluse nei giorni scorsi le procedure per l’acquisizione da parte del noto marchio di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio d’Italia delle attività di Auchan Retail Italia, oggetto dell’accordo siglato lo scorso 14 maggio.Un’operazione commerciale importante, che ha fatto e farà ancora molto parlare nell’ambito della grande distribuzione visto l’entità di strutture e di persone coinvolte.

Coinvolti anche i punti vendita del Lecchese

Auchan infatti cede 46 ipermercati e circa 230 supermercati (che fanno capo alla controllata Sma Simply)”. Tra questi l’ipermercato di Corso Bergamo a Merate, il punto vendita situato nel cuore di Lecco e quello di via IV novembre a Barzanò. Moltissime le persone interessate da questo passaggio epocale: solo il centro commerciale di Merate vede impiegate 160 persone, in attesa ancora di capire cosa questo passaggio comporterà nel dettaglio.

Ancora incognite sull’operazione

La vicenda è seguita passo a passo dai sindacati che avrebbero dovuto partecipare lo scorso 6 agosto a un incontro al Ministero per lo sviluppo economico, poi posticipato a fine mese. Poche le informazioni in loro possesso al momento, come spiega Barbara Cortinovis, della Filcmas Cgil Lecco: “Non sappiamo ancora chi rileverà l’ipermercato di Merate e neppure gli altri del nostro territorio”. Il gruppo Conad infatti si contraddistingue rispetto alla altre realtà della Gdo per la presenza dei cosiddetti soci imprenditori, ovvero di commercianti indipendenti ma associati in cooperativa, che gestiscono punti vendita di dimensioni differenti, nell’ottica di offrire al cliente un servizio e prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Tante le persone interessate

Nel Lecchese, fino a questo acquisto, Conad non aveva mai gestito ipermercati, come quello di proprietà di Auchan fino a poco tempo fa. Quella messa in atto è una vera e propria sfida, intorno alla quale ruotano molte domande e incognite, soprattutto per i dipendenti dell’ipermercato e per i lavoratori dell’indotto intorno come l’impresa di pulizia e il servizio di vigilanza.

La Bdc Italia

L’unica cosa certa è che Auchan Italia ha venduto tutte le sue azioni alla società Bdc Italia, nata dall’accordo tra Conad e Wrm Group, società di investimenti inglese. Sarà la Bdc a gestire e valorizzare gli asset già di proprietà di Auchan Retail Italia. In base a quanto è stato possibile apprendere, i primi cambi di insegna sui negozi ex Auchan si vedranno dal mese di novembre. L’azienda e le parti sociali hanno già raggiunto un accordo per l’apertura di un tavolo per la gestione di ogni aspetto dell’integrazione della rete ex Auchan nell’organizzazione Conad.