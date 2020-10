Merate, il Comune estende la misura nidi gratis fino a 40mila euro Isee

A carico delle famiglie resteranno le spese per i pasti, consumati dai figli frequentati l’asilo nido Girotondo

Estesa anche per i redditi Isee fino a 40mila euro la misura dei nidi gratis. La Giunta: “Un segno di attenzione alle famiglie in questi mesi di emergenza Covid”

MERATE – Nidi gratis praticamente per tutti i residenti. L’amministrazione comunale ha infatti approvato nella riunione di Giunta di martedì una misura straordinaria volta all’azzeramento della quota fissa mensile versate dalle famiglie per la frequenza all’asilo nido Girotondo, situato in viale Verdi.

Riservata ai residenti e già annunciata per i primi mesi dell’anno scolastico, la misura straordinaria verrà estesa per tutto l’anno (fino a luglio, quindi) come segnale di vicinanza e solidarietà alle famiglie alle prese con le conseguenze anche economiche dell’emergenza sanitaria ancora in corso legata all’epidemia da coronavirus.

Così, dopo aver aderito alla misura regionale dei nidi gratis (riservata alle famiglie con reddito Isee inferiore ai 20mila euro), l’amministrazione comunale ha deciso di estendere la copertura finanziaria della retta mensile anche alle famiglie con redditi Isee fino a 40mila euro. I genitori, i cui figli sono iscritti al nido, dovranno presentare in Comune entro il 15 novembre il modello Isee. A loro carico resterà anche il pagamento della mensa.

La misura promossa dall’amministrazione comunale va a integrarsi a quella del bonus asilo nido, sostenuta al livello nazionale dall’Inps. Le famiglie interessate a ottenere l’azzeramento della retta dovranno infatti presentare anche la domanda per accedere al bonus Inps tramite il portale dell’ente. L’intervento finanziario comunale (che tecnicamente viene registrato come un minor incasso) copre infatti solo la parte eccedente la soglia rimborsabile dall’Inps. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio dei Servizi sociali 0395915351.