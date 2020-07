Meratese, bando da 100mila euro per le imprese grazie al Distretto del commercio

Merate, Cernusco, Osnago, Lomagna, Montevecchia e Imbersago fanno rete per rilanciare il commercio

Con il bando legato al distretto del commercio previsti 100mila euro per le imprese e 80mila euro per i comuni: “Useremo questi fondi per un progetto sovracomunale”

MERATE – Puntare su un’innovazione di servizi, migliorandone l’accessibilità e valorizzando gli aspetti naturalistici e culturali. Sono gli obiettivi strategici del distretto del Commercio, creato dai Comuni di Merate, Cernusco, Osnago, Lomagna, Montevecchia e Imbersago, rispolverando l’esperimento avviato nel 2008.

Sei Comuni in rete

Riuniti in rete, con Merate a fungere da capofila, i Comuni hanno partecipato al bando regionale che prevede l’erogazione di 100mila euro per le imprese di commercio, turismo, servizi e artigianato di servizi e 80mila euro per i Comuni. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì, la sala consiliare del Comune di Merate ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del lancio del nuovo bando per le imprese e le attività commerciali del territorio. A fare gli onori di casa l’assessore al commercio Giuseppe Procopio che dopo una breve introduzione ha dato parola a Federica Sala, responsabile area Finanza e Progetti di Eur&Ca.

Il questionario online

“Da ieri è disponibile online un questionario per capire i bisogni del territorio – ha esordito la consulente . Proprio partendo dalle risposte a questi questionari sarà possibile sviluppare meglio il bando che già prevede, come requisiti minimi di partecipazione, di essere una micro piccola media impresa attiva sul territorio con un’unità locale presente all’interno del distretto”.

Previsto, inoltre, che l’impresa debba svolgere un’attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina sulla strada o situata al piano terra degli edifici oppure una fornitura di servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.

100mila euro già disponibili

Sala ha spiegato che i 100mila euro verranno messi nella disponibilità del Comune già dal mese di luglio mentre le imprese e le attività che vorranno partecipare al bando potranno conservare tutti gli scontrini e la documentazione fiscale degli interventi effettuati a partire dal 5 maggio 2020. Tra le opere riconosciute dal bando tutto quello che concerne l’adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività, l’integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti, l’organizzazione di nuovi servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio o di vendita online, il rilancio di attività già esistenti e la nascita di nuove attività o subentri in locali sfitti. Il contributo massimo previsto è pari al 50% delle spese e non potrà essere superiore alle spese in conto capitale.

Il plauso degli amministratori e delle associazioni di categoria

Presenti alla conferenza stampa Confartigianato e Confcommercio Lecco, le associazioni di categoria che insieme a Confesercenti sosterranno l’iniziativa, oltre ai sindaci di Cernusco Giovanna De Capitani, di Lomagna Giovanna De Capitani, di Montevecchia Franco Carminati, collegato in streaming e l’assessore di Osnago Felice Rocca.

Paola Bonacina di Confartigianato ha ribadito la necessità di promuovere iniziative in maniera unitaria sul territorio mentre De Capitani ha ringraziato Merate per il lavoro svolto come capofila esprimendo la soddisfazione per essersi rimessi in rete e in gioco.

Parole, le sue condivise, anche dagli altri colleghi amministratori mentre il vice sindaco di Merate Giuseppe Procopio ha spiegato che i contributi erogati ai Comuni attraverso il bando verranno spesi per un progetto sovracomunale sempre a favore del commercio. Ai Comuni arriveranno complessivamente 80mila euro, di cui 60mila per le spese in conto capitale e 20mila euro per le spese in conto correnti. Il bando verrà pubblicato la prima settimana di agosto e resterà disponibile fino a settembre.