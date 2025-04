Negozi di vicinato: Confcommercio e comune di Merate firmano un protocollo d’intesa

“L’idea è quella di promuovere un approccio integrato e moderno per tenere vive le nostre attività”

Per tarare un’offerta mirata che produca effetti concreti, dati molto approfonditi verranno forniti dall’intelligenza artificiale

LECCO – Dopo la firma con il Comune di Lecco, Confcommercio Lecco ha firmato un nuovo protocollo d’intesa con il comune di Merate per sancire una collaborazione concreta che possa aiutare i negozi di vicinato e il commercio di prossimità ad affrontare le nuove sfide e i cambiamenti di una società in rapida evoluzione.

“Siamo convinti che ogni serranda che si abbassa lasci un territorio più povero e, a pagare, è sempre il tessuto connettivo territoriale poiché i negozi di vicinato svolgono anche una funzione sociale – ha sottolineato il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati -. Grazie alla collaborazione con il comune di Merate e alla firma di questo protocollo d’intesa fissiamo il punto di partenza di un percorso che vuole costruire iniziative di valore per sostenere le attività di prossimità. L’idea è quella di promuovere un approccio integrato e moderno per tenere vive le nostre attività”.

La città di Merate gode di salute abbastanza buona a livello commerciale con trend di pareggio tra aperture e chiusure, anche se si rileva una certa rotazione delle attività: “Stiamo vivendo un periodo di trasformazione – ha detto il sindaco Mattia Salvioni -. Ci sono attività storiche che devono evolversi e nuovi target che vogliamo attrarre. Dobbiamo chiederci cosa serve a Merate per completare l’offerta commerciale e renderla più attrattiva. Compito del comune è sostenere questa trasformazione e intercettare esigenze dei commercianti e dei cittadini”.

Comune di Merate che, forte della collaborazione con Confcommercio Lecco, ha già cominciato un importante dialogo con i negozianti della città e ha dato già vita a un paio di iniziative, una per Natale e l’altra per Pasqua, con esiti positivi: “Stiamo avendo una risposta crescente dai commercianti che hanno compreso l’importanza di mettersi in moto – ha continuato il sindaco Salvioni -. Nell’ultima riunione erano una cinquantina i presenti e questo è un primo risultato positivo perché dobbiamo essere attivi nella ricezione delle esigenze e propositivi sul fronte iniziative”.

Un protocollo molto importante per molteplici aspetti che vuole intervenire sul potenziale di un commercio che, oltre al centro città, comprende anche altre zone di Merate. L’intento è quello di riattivare tutta una serie di meccanismi, anche di fiducia, nei confronti dei commercianti e uno dei primi passi è comprendere bene il contesto in cui il commercio si innesta.

“L’importanza di questo protocollo, cucito su misura per il singolo comune, sta nella capacità di mettere a terra le esigenze specifiche – ha detto Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco -. Stiamo lavorando con il Politecnico su un progetto che verrà presentato a breve e che si avvale dell’Intelligenza Artificiale per sviluppare dati molto precisi e approfonditi che possano indirizzare comune e commercianti nelle loro scelte. Si tratta di informazioni incredibili per mettere in relazione commercio, turismo e servizi e intraprendere una strada comune vantaggiosa per tutti. Solo per fare un esempio, do un paio di dati: a dicembre, in occasione delle proiezioni natalizie serali in centro Lecco, attraverso l’intelligenza artificiale, abbiamo potuto osservare che ci sono state 2.007.000 visite (persone che hanno attraversato una certa area) e 347.000 visitatori unici dalle ore 16 in avanti. Possiamo sapere la nazionalità di questi visitatori, la loro capacità di spesa e tantissime altre informazioni in tempi rapidissimi, da un giorno con l’altro, per tarare un’offerta su misura che produca effetti concreti“.

Gianpiero Airoldi, assessore al commercio del Comune di Merate, ha sottolineato la comunione di intenti: “Tutto parte da un desiderio di collaborazione e dialogo: solo un confronto costante con i commercianti può aiutarci a capire i punti di forza e di debolezza. La firma di questo protocollo è sicuramente la strada migliore per proporre attività che possono essere di aiuto e crescita per tutti”. “Per mantenere vivo il commercio di vicinato – ha concluso il consigliere Lorenzo Ravasi – è fondamentale un dialogo costante con Confcommercio e con i commercianti”.

A sancire una collaborazione che in realtà ha già preso avvio, le firme del presidente di Confcommercio Lecco e del sindaco di Merate sull’importante documento.