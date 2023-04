Olgiate: al via Job Search, laboratorio gratuito per giovani

Job Search è riservato ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni

Sono previsti cinque incontri gratuiti per fornire competenze e strumenti utili per cercare lavoro

OLGIATE – Cinque incontri gratuiti per acquisire le competenze e gli strumenti utili per cercare un nuovo lavoro. E’ riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni Job Search, laboratorio di formazione promosso nell’ambito del progetto Lupi in Rete sviluppato grazie al bando regionale Giovani Smart.

Ogni appuntamento, in programma presso la sede del Comune di Olgiate Molgora, sarà dedicato ad un tema formativo legato a curriculum vitae, colloquio di lavoro, ricerca di un impiego, gli strumenti ed infine un approfondimento sulla privacy con testimonianze di fatti realmente accaduti.

La prima lezione è in programma l’11 maggio con una cadenza settimanale fino all’8 giugno (11- 18 – 25 – 31 maggio e 8 giugno) dalle 20 alle 22.

La partecipazione è gratuita, per confermare la presenza bisogna mandare una mail alll’indirizzo area.educativa@cooperativapaso.it. Per info 335 7249125