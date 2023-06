Olgiate, in stato di agitazione i lavoratori della Casa dei ragazzi

Ieri il confronto in Prefettura tra sindacalisti e i rappresentanti della Casa dei ragazzi

Verrà creato un tavolo tecnico ad hoc finalizzato ad armonizzare la nuova disciplina

OLGIATE MOLGORA – Incontro in Prefettura ieri, mercoledì, tra i sindacalisti della Cgil Lecco e Cisl Monza Brianza (Funzione pubblica) e i rappresentanti della Casa dei ragazzi Iama Onlus, rappresentanti dall’avvocato Elena Rolandi e dottor Lorenzo Guzzetti, per discutere della situazione che vede coinvolti i lavoratori, contrari all’estensione, al personale già esistente, del contratto collettivo Uneba Servizi socio-assistenziali per tutti i dipendenti della Rsa che offre assistenza a minori ed anziani in condizioni di disabilità e vulnerabilità.

Il faccia a faccia, presieduto dal Capo di Gabinetto della Prefettura, dott.ssa Paola Cavalcanti, ha visto le parti avviare un confronto sulla corretta applicazione dell’art. 5 del contratto collettivo convenendo sull’opportunità di promuovere un tavolo tecnico ad hoc finalizzato ad armonizzare la nuova disciplina con quella esistente, attraverso una ridefinizione della contrattazione di secondo livello da recepire, poi, nei contratti individuali.

Per queste ragioni, è stato deciso di sospendere lo stato di agitazione in attesa di avviare il confronto tecnico tra le parti sul merito degli accordi.