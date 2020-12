Osnago. Licenziamenti alla Voss, chiesto l’intervento del Ministero

Al presidio dei lavoratori Voss anche l’on. Fragomeli (PD)

Impegno a coinvolgere il Ministero dell’Economia per portare l’azienda al tavolo istituzionale

OSNAGO – Continua il presidio dei lavoratori della Voss di Osnago che da lunedì protestano per l’annunciata chiusura dell’attività e il licenziamento dei 70 dipendenti che potrebbe scattare a marzo del prossimo anno.

“A fronte dell’assenza dell’azienda ieri all’incontro in Prefettura abbiamo deciso di andare avanti interpellando sulla situazione al Ministero” ha spiegato Lorena Silvani della Fim Cisl.

Un impegno preso da Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico, al presidio sabato insieme al sindaco Paolo Brivio, che presenterà richiesta al Mise. L’obiettivo è quello di portare il gruppo tedesco al tavolo confronto istituzionale.

Nel frattempo i lavoratori tengono duro: “E’ da lunedì che sono in presidio, la stanchezza inizia a farsi sentire – sottolinea la sindacalista – ma vendono che comunque si è creato movimento attorno a loro con il Comune, il sindacato e l’Arci. Si sentono in mezzo alla strada ma non sono abbandonati a loro stessi”