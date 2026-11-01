Ponte chiuso, a Brivio un bando da 20mila euro per ridurre la Tari ai commercianti

La misura è stata stabilita giovedì sera in Consiglio comunale

Stanziati 20mila euro per sostenere le attività penalizzata dalla chiusura del ponte di Brivio

BRIVIO – Un primo stanziamento di 20mila euro per sostenere le attività penalizzate dalla chiusura del ponte e l’istituzione di una Commissione speciale chiamata a seguire la vicenda e a individuare ulteriori possibili misure di supporto. Sono i due provvedimenti approvati nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 29 ottobre, con cui l’Amministrazione di Brivio, guidata dal sindaco Federico Airoldi, ha avviato un percorso di sostegno al tessuto commerciale ed economico del paese, alle prese con le drammatiche conseguenze della chiusura, dallo scorso 4 maggio e fino alla fine estate 2027, del ponte sull’Adda per i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto (qui l’articolo sul sopralluogo al ponte organizzato qualche settimana fa da Anas).

La prima novità riguarda la costituzione della Commissione speciale consultiva, formata da rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni di categoria, con il compito di raccogliere le istanze delle attività danneggiate dalla situazione e valutare le possibili forme di sostegno.

La Commissione sarà composta dal sindaco Federico Airoldi, membro di diritto, dalla vicesindaca Roberta Agostoni e dai consiglieri di maggioranza Soili Arlati ed Emanuele Toccagni. Per la minoranza parteciperanno invece le consigliere Orietta Mauri e Alfonsa Ventrice. Ai lavori prenderanno parte anche rappresentanti di Confindustria, Confcommercio e Confartigianato, per garantire un confronto diretto con il mondo produttivo.

Il primo tema sul tavolo sarà proprio il bando comunale destinato alle attività penalizzate dalla chiusura del ponte. Nella stessa seduta consiliare è stata infatti approvata una variazione di bilancio che mette a disposizione 20mila euro, reperiti attraverso alcune economie, per finanziare un’agevolazione sulla Tari. Il contributo sarà rivolto agli esercenti che potranno documentare una riduzione del volume d’affari riconducibile alla chiusura del ponte.

Il bando è già stato predisposto dagli uffici comunali, ma prima della pubblicazione sarà sottoposto all’esame della Commissione, che dovrà riunirsi a breve. Successivamente le attività interessate potranno presentare domanda e, in presenza dei requisiti richiesti, beneficiare della riduzione della tassa sui rifiuti.

Si tratta di un primo intervento concreto, che riprende una delle proposte emerse durante l’incontro dell’estate scorsa tra il sindaco e i commercianti e titolari di attività briviesi.

Resta però aperta la partita più ampia, quella della richiesta di un fondo di sostegno a livello sovracomunale. L’obiettivo dell’Amministrazione è arrivare a coinvolgere gli enti superiori, chiamando in causa Anas, in qualità di titolare della strada e committente dei lavori, oltre al Ministero delle Infrastrutture e a quello dell’Economia.