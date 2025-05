Stipendi non pagati: picchetto dei lavoratori della Ggt di Santa Maria Hoè

Presidio in corso dalla mattinata di oggi, martedì, alla Ggt di Santa Maria Hoè

“Andremo avanti fino a che non verranno pagati gli stipendi ai lavoratori”

SANTA MARIA HOE’ – Hanno bloccato i cancelli di ingresso alla ditta, sbarrando l’accesso dei camion. E protestano per il mancato pagamento degli stipendi e per aver certezze sul futuro dell’azienda, dopo gli 11 licenziamenti avvenuti dall’inizio dell’anno.

Andrà avanti ad oltranza, salvo il raggiungimento di un accordo soddisfacente con la proprietà, il picchetto in corso da questa mattina, martedì, alla Ggt Giovenzana di via Monsignor Mozzanica, al confine con Mondonico di Olgiate Molgora.

I quindici dipendenti rimasti in forze all’azienda, attiva nel settore della logistica, hanno deciso di incrociare le braccia per chiedere garanzie sul pagamento dello stipendio e tutele per il futuro dopo le incertezze che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

A presidiare con loro il segretario interprovinciale Metalmeccanici della Uilm Lario Gabriella Trogu che sintetizza la posizione dei lavoratori: “Non smetteremo il picchetto fino a che non riceveremo soluzioni perseguibili, supportate da prove concrete. Siamo vicini ai lavoratori che hanno bisogno di ricevere, con puntualità e certezza, lo stipendio mensile. Proprio in questi istanti (metà pomeriggio di oggi, mercoledì, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione dall’azienda che ci lascia intravedere uno spiraglio di soluzione positiva della controversia”.