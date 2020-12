Vismara. Presentato il piano di rilancio, fiducia dell’assemblea dei creditori

Soddisfazione della Provincia: “Primo importante snodo della procedura concorsuale”

Nelle prossime settimane si aprirà la fase di esecuzione della proposta concordataria

CASATENOVO – La Provincia di Lecco esprime soddisfazione per l’esito della votazione dell’assemblea dei creditori del Concordato Vismara di Casatenovo, che a maggioranza ha accordato fiducia alla proposta e al piano concordatari presentati dalla famiglia Ferrarini in alleanza con la società valtellinese Bresaole Pini.

Si tratta di un passo in avanti fondamentale per proseguire sulla strada del rilancio della rinomata azienda alimentare, che da generazioni rappresenta un marchio di qualità nel settore della produzione e commercializzazione di salumi. Il futuro dell’azienda e dei suoi 164 dipendenti resta comunque strettamente legato anche all’esito della procedura concorsuale che riguarda la società Ferrarini, a cui Vismara fa capo.

Da tempo la Provincia di Lecco, anche attraverso l’Unità di gestione crisi aziendali, in sinergia con Regione Lombardia, Comune di Casatenovo e parti sociali sta seguendo da vicino l’azienda e la procedura concorsuale, facendo fronte comune per sostenere la continuità produttiva e occupazionale nel sito di Casatenovo.

Oltre all’impegno per l’erogazione delle politiche attive del lavoro connesse alla cassa integrazione straordinaria fino all’inizio del febbraio scorso, la Provincia di Lecco ha partecipato agli incontri istituzionali per l’azienda, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla vicenda e aggiornando il Consiglio provinciale lo scorso 11 novembre con una dettagliata informativa.

Il Presidente Claudio Usuelli commenta: “Esprimo soddisfazione per l’esito di questo primo importante snodo della procedura concorsuale. La fiducia accordata dalla maggioranza dei creditori al piano di rilancio dell’azienda è fondamentale per le prospettive di continuità industriale e occupazionale. Per le lavoratrici e i lavoratori, a cui rinnovo la mia vicinanza e solidarietà, è un importante segnale di speranza proprio a ridosso delle festività natalizie, anche se la strada per mettere in sicurezza il futuro di Vismara resta lunga”.

Il Consigliere provinciale delegato al Lavoro Giuseppe Scaccabarozzi aggiunge: “Nelle prossime settimane si aprirà la fase di esecuzione della proposta concordataria, che mi auguro possa procedere nel miglior modo possibile. La Provincia di Lecco continuerà a monitorare la situazione e a operare insieme agli altri livelli istituzionali e alle parti sociali per favorire la prosecuzione dell’attività industriale e la conservazione dei posti di lavoro”.