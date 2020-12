Voss di Osnago, sciopero di 8 ore contro lo smantellamento degli impianti

Sciopero domani, giovedì, davanti ai cancelli della Voss di Osnago

“L’azienda sta smantellando gli impianti della torneria di via Stoppani per prepararne il trasferimento”

OSNAGO – Sciopero di otto ore domani, giovedì 17 dicembre, davanti alla Voss di Osnago. La decisione è stata presa dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl Monza Brianza Lecco, Fiom- Cgil Lecco con alla Rsu Fim a fronte di quello che è stato definito “un atteggiamento irresponsabile dell’azienda”. Precisano i sindacalisti Domenico Alvaro e Lorena Silvani che stanno seguendo la vicenda e le sorti dei 70 lavoratori della torneria di via Stoppani. “L’azienda ha deciso di smantellare gli impianti in queste ore e prepararne il trasferimento, nonostante gli inviti fatti anche dalle istituzioni, (tra questi anche quello del sindaco Paolo Brivio, ndr) di evitare qualsiasi decisione in questo senso, che potesse portare all’innalzamento del livello del conflitto, in una fase in cui è necessario riaprire un confronto. Le Organizzazioni Sindacali che domani incontreranno il prefetto, denunceranno questo comportamento che non aiuta a rasserenare gli animi tra i lavoratori, ma va nella direzione opposta esasperandoli e chiedendo a chi li rappresenta l’organizzazione di iniziative più incisive”.