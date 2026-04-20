Mercato immobiliare lecchese, il 21 aprile la presentazione della rilevazione prezzi 2026

Appuntamento alle 16 nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi; report di Fimaa Lecco

Matteo Zambaldo: “Il mercato immobiliare mostra stabilità”

LECCO – Un appuntamento per analizzare l’andamento del mercato immobiliare lecchese e le prospettive future del settore. Verrà presentata martedì 21 aprile alle ore 16, nella sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco, l’edizione 2026 della “Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare Lecco e Provincia”, realizzata da Fimaa Lecco.

L’iniziativa nasce con la collaborazione di Fiaip Lecco, Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco e Ordine degli Ingegneri Lecco, con il patrocinio e il contributo di Alpl, il patrocinio della Camera di Commercio Como-Lecco e la sponsorizzazione di Affida, Confappi Lecco, Ente Mutuo Regionale, Gestim, Ram e Securemme.

Secondo quanto evidenziato dal presidente di Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo, il mercato immobiliare locale ha mostrato una sostanziale stabilità anche nel 2025, in continuità con il 2024 sia per numero di transazioni sia per i prezzi. “Prospettive per il 2026? Ci aspettiamo un mercato ancora stabile o in leggero incremento. Chiaramente tutto ruota intorno anche alle evoluzioni del contesto internazionale, in primis per le ricadute sul fronte dei tassi di interesse e dei costi delle materie prime”.

La rilevazione rappresenta uno strumento di riferimento per operatori e cittadini, con valori medi indicativi rilevati nei primi mesi del 2026 e riferiti alla situazione al 31 dicembre 2025. “La “Rilevazione prezzi” costituisce uno strumento di lavoro e di consultazione prezioso per gli operatori del settore immobiliare e un utile supporto informativo per i cittadini – aggiunge Zambaldo –. Ringrazio i componenti della Commissione per il lavoro svolto e la struttura di Confcommercio Lecco per il consueto supporto, oltre che partner e sponsor per il sostegno alla pubblicazione. Un grazie anche ai relatori che interverranno alla presentazione”.

Il programma dell’incontro prevede, dopo i saluti introduttivi dello stesso Zambaldo, l’intervento di Guido Brotto (Officina Notarile) sul tema “Le criptovalute nella compravendita immobiliare”, seguito da Roberto Lorusso, direttore commerciale di Affida, che affronterà “Il mercato dei mutui: contesto attuale e possibili prospettive”. A chiudere, la presentazione ufficiale della rilevazione a cura della Commissione Listino, guidata da Gianluca Locatelli. L’evento, a partecipazione gratuita, si concluderà con un aperitivo di networking.