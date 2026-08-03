Metalmeccanica e meccatronica: focus sul tema del settore del nucleare come opportunità per le imprese

Il 30 luglio, nella sede di Dubino di Ring Mill SpA, la riunione della categoria di Confindustria Lecco Sondrio

Ad accogliere i partecipanti il Managing Director di Ring Mill, Sebastian Galperti

DUBINO – Si è tenuta il 30 luglio, nella sede di Dubino di Ring Mill SpA, la riunione del Consiglio della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica di Confindustria Lecco e Sondrio, organizzata con il Gruppo di Filiera Tecnologie per l’Energia dell’Associazione per proporre un focus sul tema del settore del nucleare come opportunità per le imprese, e una vista all’azienda, a pieno titolo fra le eccellenze del territorio e non solo. La partecipazione è stata estesa a tutte le imprese associate del settore, oltre che ad una delegazione del Gruppo Metalmeccanici ed Installazioni Impianti di Confindustria Como.

Ad accogliere i partecipanti Sebastian Galperti Managing Director di Ring Mill, azienda leader nella produzione di prodotti forgiati e laminati in acciaio e altre leghe. “Il nucleare – ha commentato Sebastian Galperti – è un settore importante, che in futuro ritengo potrà svolgere un ruolo significativo. Stiamo attraversando una fase di transizione che chiama il mondo e l’Europa a interrogarsi su quali debbano essere le fonti energetiche del futuro. In Italia, finché continueremo a consumare energia elettrica per ogni tipo di attività, dalle industriali agli usi privati, avremo bisogno di una fonte. Oggi utilizziamo molto gli idrocarburi, ma in futuro il nucleare potrebbe rappresentare una valida fonte alternativa”.

“L’industria nucleare – ha sottolineato il Coordinatore del Gruppo di Filiera Tecnologie per l’Energia di Confindustria Lecco e Sondrio, Enrico Sanguineti – ha mantenuto anche in Italia una propria capacità produttiva, potendo contare su una filiera importante, nella quale la produzione dei forgiati rappresenta una componente fondamentale. L’opportunità di approfondire in modo estremamente puntuale questo tema, unita alla possibilità di visitare una realtà produttiva di tale rilievo, ha reso questo appuntamento un’occasione di grande interesse. Ringrazio Sebastian Galperti e la sua azienda, che ci hanno consentito di conoscere da vicino un’eccellenza del sistema produttivo italiano, dove sono visibili i continui e importanti investimenti”.

“Siamo molto soddisfatti di questo incontro interessante e partecipato. Il dibattito, particolarmente animato, conferma come questo tema sia assolutamente centrale per tutti i nostri associati e all’avanguardia per il futuro. Un ringraziamento particolare va all’azienda e a Sebastian Galperti, che hanno aperto le porte consentendo una visita di estremo interesse presso una realtà aziendale di primo piano”, ha evidenziato Marco Galbiati, Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanica e Meccatronica dell’Associazione.

Il tema posto al centro dell’incontro, Nucleare, da tema energetico a opportunità per le imprese del territorio, è stato affrontato grazie all’intervento di Renzo Colombo, CCO & Partner N/A Nuclear Advisory, che ha proposto un’analisi dell’approccio europeo, ed italiano, ad un tema che riveste un’importanza strategica nel panorama generale delle politiche energetiche.