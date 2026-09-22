MITICA. 13 corsi gratuiti per le MPMI tra IA, digitale e manifattura

Il progetto Interreg Italia-Svizzera propone percorsi su competenze digitali, manageriali e tecniche

Per le imprese italiane domande entro il 30 ottobre

LECCO – MITICA (Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate) mette a disposizione delle micro, piccole e medie imprese un’offerta di formazione completamente finanziata, con 13 corsi dedicati alle competenze digitali, organizzative, manageriali e tecniche.

Il progetto, realizzato nell’ambito del programma Interreg Italia-Svizzera, è stato costruito a partire dall’analisi dei fabbisogni delle imprese, con l’obiettivo di offrire percorsi formativi collegati alle esigenze concrete delle PMI e ai loro processi di sviluppo.

Il catalogo spazia dall’utilizzo dei dati come supporto alle decisioni aziendali all’ottimizzazione della logistica e della supply chain, dalla robotica collaborativa alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. Tra le proposte figurano inoltre corsi sulla cybersecurity, sulla pianificazione strategica e il controllo di gestione, sulla lettura del bilancio, sul marketing B2B, sulla cultura aziendale, sulla leadership e sulla gestione del cambiamento.

Una parte dell’offerta è rivolta più specificamente al comparto manifatturiero, con percorsi dedicati al disegno tecnico, ai materiali metallici e alle lavorazioni per asportazione di truciolo.

L’impostazione dei corsi punta a fornire non soltanto conoscenze avanzate, ma anche strumenti da utilizzare nella quotidianità professionale. La formazione viene proposta con una modalità blended, che combina attività online asincrone, webinar in diretta con i docenti e momenti in presenza dedicati all’applicazione concreta delle competenze acquisite.

Il progetto MITICA si avvia verso la conclusione, prevista per dicembre 2026, e gli ultimi mesi dell’anno rappresentano quindi la fase finale per accedere alle opportunità formative ancora disponibili.

Le iscrizioni sono aperte, ma i posti sono limitati e vengono assegnati in ordine cronologico. Per quanto riguarda l’Italia, i corsi sono rivolti alle MPMI che abbiano almeno una sede legale o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio lombarde.

Per partecipare è necessario presentare la domanda entro il 30 ottobre attraverso il bando disponibile sul sito del Polo territoriale di Lecco.

Per le imprese svizzere, invece, i corsi sono aperti alle MPMI iscritte al Registro di commercio del Cantone Ticino.

L’offerta formativa completa è consultabile sul sito ufficiale di MITICA, dove sono disponibili anche le informazioni relative ai singoli percorsi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il progetto all’indirizzo info@mitica-interreg.org.