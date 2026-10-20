MITICA in Tour, 15 aziende a confronto per rafforzare la competitività

La seconda tappa di MITICA in Tour ha coinvolto 15 aziende a Mendrisio, con visite a Plastifil e Variosystems

“Il valore è tornare in azienda con uno sguardo più aperto, spunti di miglioramento e la possibilità di adattare alla propria realtà metodi e opportunità conosciuti durante le visite”

LECCO – Innovazione, organizzazione del lavoro e scambio di competenze come leve per rafforzare la competitività delle imprese. Sono stati questi i temi al centro della seconda tappa di MITICA in Tour – Viaggio nelle PMI che innovano, che ha riunito a Mendrisio, in Ticino, rappresentanti di 15 aziende italiane e svizzere.

Protagoniste della giornata sono state Plastifil SA e Variosystems, due realtà industriali che hanno aperto le proprie porte ai partecipanti per condividere esperienze, metodi di lavoro e strategie di sviluppo. Due modelli produttivi differenti, accomunati dall’attenzione all’innovazione e alla capacità di rispondere alle sfide dei mercati.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Svizzera MITICA – Modelli Innovativi di Trasferimento alle Imprese di Competenze Avanzate, con Fondazione Agire nel ruolo di capofila svizzero. L’obiettivo è favorire il trasferimento di conoscenze tra le PMI dei due territori, creando occasioni di confronto e individuando soluzioni che possano essere adattate alle diverse realtà aziendali.

A sottolineare il valore della collaborazione tra i due versanti del confine è Martino Piccioli, presidente di Plastifil e vicepresidente di AITI – Associazione industrie ticinesi, che richiama il carattere concreto dell’innovazione nelle piccole e medie imprese ticinesi.

“L’innovazione nelle PMI ticinesi è spesso incrementale e si concretizza nella possibilità e nella capacità di integrare nuove tecnologie nei processi aziendali per aumentare la produttività e il valore aggiunto”, osserva Piccioli. “La collaborazione con aziende italiane ha storicamente offerto l’opportunità di sfruttare sinergie e trovare capacità complementari, a favore della competitività del nostro comparto industriale, sia sul mercato interno sia su quelli internazionali”.

La visita a Plastifil SA ha permesso di approfondire il rapporto tra automazione, competenze delle persone e utilizzo efficiente delle risorse. L’attenzione si è concentrata sulla realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto e sull’organizzazione dei processi produttivi, mostrando come l’innovazione non si esaurisca nell’introduzione di nuove tecnologie, ma coinvolga anche le modalità con cui vengono gestiti il lavoro e le risorse disponibili.

“Fare industria in Ticino significa utilizzare al meglio le risorse e le competenze a disposizione per realizzare progetti ad alto valore aggiunto, con sbocchi all’interno della Svizzera o sul mercato globale”, sottolinea ancora Martino Piccioli. “La collaborazione con l’Italia rappresenta spesso una chiave importante: permette di mettere in relazione capacità complementari e sviluppare progetti che aiutano le aziende ticinesi ad affrontare le sfide dei complessi mercati odierni”.

Il confronto con Variosystems ha invece riguardato la gestione della crescita internazionale. Durante la visita sono stati approfonditi strumenti e metodologie come il miglioramento continuo, le pratiche 5S e la standardizzazione dei processi, utilizzati per sostenere la qualità e l’efficienza in un’organizzazione attiva a livello globale, senza perdere il legame con le competenze sviluppate sul territorio.

L’appuntamento ticinese rappresenta la prosecuzione di un percorso avviato il 15 giugno nel Lecchese, dove la prima tappa di MITICA in Tour era stata dedicata alla robotica e all’automazione. Con la visita a Mendrisio, il confronto si è esteso agli aspetti organizzativi e produttivi, mettendo a disposizione dei partecipanti esperienze da analizzare e possibili soluzioni da trasferire nelle rispettive aziende.

Il valore di queste occasioni risiede anche nella possibilità di creare relazioni tra imprenditori che operano in territori vicini e affrontano sfide comuni. Lo evidenzia Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, sottolineando l’importanza di trasformare il confronto in opportunità concrete di miglioramento.

“Giornate come questa contribuiscono alla crescita delle nostre aziende perché mettono in contatto imprenditori che, nel territorio insubrico, condividono una visione e affrontano problematiche comuni”, osserva Petracca. “Il valore è tornare in azienda con uno sguardo più aperto, spunti di miglioramento e la possibilità di adattare alla propria realtà metodi e opportunità conosciuti durante le visite”.

Attraverso MITICA, Fondazione Agire contribuisce così a promuovere occasioni di incontro e trasferimento di conoscenze tra le imprese italiane e svizzere. La cooperazione transfrontaliera diventa uno strumento per valorizzare competenze complementari, favorire l’innovazione e sostenere la competitività delle piccole e medie imprese.

Il progetto MITICA, identificato con il codice ID 0200060, rientra nel programma di cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera ed è cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato italiano attraverso il Fondo di rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni.