“Saper fare” in mostra dal 26 ottobre al 3 novembre a Lariofiere

Tanti appuntamenti dedicati all’artigianato, tra le novità novità la fiera “Non Solo Sposi” e ingresso gratuito i giorni festivi

ERBA – E’ tutto pronto per la 46esima Mostra dell’Artigianato, oramai storico appuntamento dedicato al mondo dell’artigianato in programma dal 26 ottobre al 3 novembre al centro espositivo Lariofiere. Per quest’anno l’ingresso alla mostra sarà gratuito durante i giorni lavorativi (dal 28 al 31 ottobre).

L’edizione 2019 è stata presentata questa mattina, martedì, alla presenza del presidente di Lariofiere Fabio Dadati, ai presidenti di Confartigianato Como Roberto Galli e Lecco Daniele Riva e alla presidente della Mostra Elisabetta Maccioni.

46 anni di Mostra dell’Artigianato

Un traguardo importante per la kermesse, come sottolineato: “46 edizioni sono una bella sfida – ha detto Roberto Galli – viste e considerate le crescenti difficoltà di questo settore che, nonostante tutto, riesce a reinventarsi e ad andare avanti. La Mostra dell’Artigianato non è una Fiera fine a se stessa ma l’espressione di un’economia vivace in un’ampia fascia di territorio che va da Como a Lecco passando per la Brianza, che esprime più di ogni altro un tessuto imprenditoriale forte e determinato, che lavora con impegno e passione contribuendo allo sviluppo, all’occupazione, al bene comune. Così i 180 espositori che parteciperanno a questa edizione sono spaccato di questo mondo di valori che è l’artigianato e che i visitatori percepiscono e apprezzano in ogni edizione. Grazie a Lariofiere e a tutti coloro che, da 46 anni, contribuiscono a questa manifestazione”.

Attesi 40 mila visitatori

40 mila i visitatori attesi durante la settimana di Mostra durante il quale oltre agli espositori sono in programma tanti appuntamenti collaterali che oltre ad intrattenere il pubblico hanno lo scopo di raccontare il mondo dell’artigianato attraverso un linguaggio contemporaneo e dinamico, con particolare attenzione alle giovani generazioni, ‘futuro’ del settore.

“Tre sono le linee guida, anche per questa edizione della Mostra dell’Artigianato – ha spiegato Elisabetta Maccioni – il passato, ‘Sulle tracce di Leonardo’, genio e a suo modo artigiano, il presente, con il binomio tecnologia e innovazione, infine il futuro, i giovani e l’alternanza scuola lavoro. Vorrei ringraziare il team di persone che lavora con me per proporre una Mostra sempre più tradizionale ma al contempo innovativa”.

Non Solo Sposi

Novità di quest’anno, la fiera ‘Non Solo Sposi’, altro noto appuntamento a Lariofiere che si svolgerà in contemporanea alla Mostra dell’Artigianato, dal 26 ottobre al 3 novembre. “Anche i matrimoni e le cerimonie sono mondo artigiano – ha sottolineato Maccioni – abbiamo pensato così di unire due eventi che hanno lo stesso comune denominatore, il saper fare, la ricerca, la qualità, la cura del prodotto e la sua personalizzazione, tutti valori propri della cultura artigiana”. In esposizione ci saranno una selezionata proposta di abiti da sposa e da cerimonia, soluzioni per la scelta delle location, delle bomboniere, dell’animazione e dell’intrattenimento musicale. Info su www.nonsolosposi.org

Gli appuntamenti principali

Tornando alla Mostra dell’Artigianato, si partirà il 26 con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti. Mercoledì 30 ottobre il Gruppo Giovani di Confartigianato organizza attività per le scuole finalizzate ad avvicinare i ragazzi alle professioni artigiane. Qui si inserisce il più ampio progetto Job Talent, portale dei servizi per il lavoro di Confartigianato ed Ente Lombardi per la Formazione di Impresa (Elfi) realizzato per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

Sempre i giovani saranno protagonisti del concorso ‘L’artigiano secondo me’ in programma per sabato 26 ottobre alle ore 18.30 con le premiazioni dei vincitori.

Si parlerà anche di donne e lavoro con l’incontro ‘Il talento: la libertà di scegliere una professione prettamente maschile. Perchè no?’ organizzato dal Movimento Donne di Confartigianato Imprese Como e Lecco martedì 29 ottobre alle ore 20.

Ad alimentare il racconto dell’artigianato saranno presenti con uno spazio animato gli imprenditori delle categorie ‘carrozzieri e autoriparatori’ e del ‘sistema casa’. Per gli amanti dei motori nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 ottobre e di sabato 2 e domenica 3 novembre sarà a disposizione un simulatore professionale con cui sperimentare l’emozione di guida delle monoposto di Formula 1. Nelle stesse giornate, previa prenotazione, gli imprenditori della categoria Autoriparatori effettueranno check up gratuiti delle automobili. Spazio anche alla buona cucina con Comprartigiano, progetto per la valorizzazione del comparto agroalimentare di qualità, nonché all’arte e letteratura, con la presentazione la serata del 30 ottobre del libro ‘Il seme sotto la neve’ di Anna Maria Scapolo.

Tutto il programma completo è disponibile www.mostrartigianato.com.

“Sono molto felice di presentare la 46esima edizione di una Mostra importante e collaudata come quella dell’Artigianato – ha commentato il presidente di Lariofiere Fabio Dadati – eventi come questi danno lustro al territorio e all’arte del saper fare che nel nostro paese annovera una storia di eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Vi aspettiamo numerosi!”.

Riva: “Coltiviamo la creatività”

“La Mostra dell’Artigianato pur essendo un appuntamento che possiamo definire ‘maturo’ porta con sé ogni anno un’aria di freschezza che ci fa immergere in un’atmosfera sempre rinnovata – ha commentato Daniele Riva, Confartigianato Imprese Lecco – il segreto di questo successo sempreverde sta nel suo punto di partenza, ovvero il mettere sotto i riflettori un modello di artigianato che tiene insieme innovazione e storia. Proprio grande al lavoro e alla passione degli artigiani l’Italia può essere definita un brand unico e inimitabile e quello che dobbiamo fare oggi è continuare a coltivare la creatività italiana anche attraverso momenti di condivisione come la Mostra dell’Artigianato”.

