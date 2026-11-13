Mostra Edilizia Civile Industriale: il programma degli eventi e dei convegni

Dal 20 al 22 novembre, giornate ricche di eventi
L’inaugurazione ufficiale venerdì 20 novembre alle 10.30
ERBA – Il programma della 40^ edizione di Meci – Mostra Edilizia Civile e Industriale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.fierameci.it.
Giovedì 19 novembre
ANChE DONNA – Percorsi di crescita e inclusione
In occasione della Giornata mondiale dell’imprenditoria femminile
Costruire il futuro – Leadership femminile nel passaggio generazionale e nuove culture d’impresa nelle vostruzioni
Giovedì 19 novembre, ore 16, Sala Porro di Lariofiere (1° piano)
Venerdì 20 novembre
Ore 10.30 – 12.30: inaugurazione ufficiale 40^ edizione di MECI.
A seguire il convegno “Il futuro dell’edilizia tra fine bonus, PNRR e rivoluzione tecnologica”
Al termine premiazione bando Concorso di Idee: da oltre cinquant’anni Lariofiere accompagna la crescita del territorio. Oggi apre un nuovo capitolo della sua storia, invitando architetti, ingegneri e professionisti della progettazione a immaginare il futuro del quartiere fieristico attraverso un Concorso di Idee finalizzato alla definizione del nuovo Masterplan di sviluppo. Non un progetto da realizzare nell’immediato, ma una visione capace di guidarne l’evoluzione nei prossimi decenni.
Ore 10-13 e 14-17: formazione lavoratori art.37 D.LGS 81/08 Rischio alto – Aggiornamento
Espe Como, padiglione B
Corso gratuito in presenza – Iscrizione obbligatoria
Ore 10-13: Performance energetiche di immobili vincolati utilizzando isolanti innovativi a basso spessore
Sala 1, padiglione C
Ore 11.30-13: Strategie integrate per la rigenerazione del costruito nell’ottiva dell’economia circolare: lezione aperta
Sala Lario
Laura Malighetti: professoressa associata dip. ABC Politecnico di Milano
Fernanda Speciale: ingegnera edile-architetta, dottoressa di ricerca dip. ABC Politecnico di Milano
Giovanni Mandelli: ingegnere architetto
Alice Forni: ingegnera edile-architetta
Ore 14-16: Holcim – L’edilizia tra innovazione e rinnovamento
Processi innovativi e nuovi paradigmi di rigenerazione e rinnovamento
Sala 3 – Padiglione C
Ore 14.30-17.30: Condominio 2030
Ore 14.30-15.30: Relining: il risanamento sostenibile degli impianti di scarico negli edifici
Sala 2, padiglione C
Relatore Arch. Paolo Fugazza, amministratore delegato Tubus System Italia
Ore 14.30-16.30: L’umidità negli edifici nei suoi rapporti di causa-effetto
Sala Porro (1° piano)
Relatori Marco Argiolas e Claudia Volontè
Ore 14.30-16: Se la casa diventa un privilegio. Cercando una terza via tra mercato e welfare
Evento gratuito – Iscrizione consigliata
Ore 15-17: Fondamenti tecnici degli impianti fotovoltaici
Sala 4, padiglione C
A cura dell’Ing. Cristian Malavasi
Elettrica Rogeno
Ore 14.30-17.30: Seminario tecnico: “Infrastrutture multiservizio – Obblighi e opportunità per gli edifici nuovi e per specifiche ristrutturazioni”
Sala 1, padiglione C
Ore 15.30-17.30: Seminario: “Impianti con VMC termodinamiche e aggregati compatti: soluzioni integrate per comfort e salute degli ambienti”
Partecipazione gratuita – Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it
Relatori: Arch. Ph.D. Teresa Cervino e Ing. Ivo Cerboni
A cura di EXRG Comfort Engineering
Sala 5, padiglione C
Ore 17-19.30: Efficienza energetica e sicurezza antincendio nell’edilizia – Strategia per edifici sostenibili e di qualità
In collaborazione con Rockwool
Sala Porro (1° piano)
Sabato 21 novembre
Ore 9.30-12.30: Consiglio direttivo periti in reti
Ore 9.30-13.30: Addestramento DPI 3° Categoria – Cadute dall’lato aggiornamento
Corso gratuito riservato alle imprese e ai lavoratori iscritti alla cassa edile di Como
ESPE Como
Padiglione B, stand N
Ore 9.30-12.30: Condominio 2030 – Sicurezza in condominio
Sessione mattutina – Abitare in sicurezza
Ore 9.30-13.30: Intelligenza artificiale in cantiere
Strumenti pratici per semplificare, ottimizzare e rendere più efficace la gestione della sicurezza e dei processi organizzativi
Efes in collaborazione con Virtual Safety Lab
Seminario gratuito iscrizione a www.efesleccosondrio.it
Sala 3, padiglione C
Ore 10-17.30: Il saper fare del lattoniere – Tradizione artigiana, tecniche moderne e dimostrazioni dal vivo
A cura di Confartigianato Imprese Como (categoria Lattonieri)
Padiglione B
Ore 10-12: La ristrutturazione edilizia in Lombardia e il recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati
Dalla disciplina normativa alle principali misure di incentivazione e aspetti pratici-operativi della quotidianità
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Lecco in collaborazione con Lariofiere
Sala 2, padiglione C
Ore 10-11: Efficientamento impianti di illuminazione pubblica “Benefici” per la Pubbliche Amministrazioni
A cura dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Lecco
Sala Porro (1° piano)
Ore 10-11: Presentazione portale CNA InOpera
Tavola rotonda con Fiorenzo Bongiasca (presidente provincia di Como); Angelo Porro (presidente BCC Cantù); Stefano Cetti (amministratore delegato Acinque); Gianmarco Martonara (studio Archicomo); Eugenio Rizzuti (presidente ANCE Como); Pasquale Diodato (presidente CNA Lombardia Nord Ovest)
A cura di CNA Lombardia Nord Ovest
Arena centrale (1° piano)
Ore 10.30-12.30: Tavola rotonda Invest in Lake Como
Dove investire, cosa costruire, come trasformare il territorio – Immobiliare, turismo, rigenerazione e capitali: quali progetti per il Lago di Como
Ore 11-12: Svizzera: dal preventivo al cantiere – Istruzioni per l’uso per edili, imprese di costruzione e impiantisti
A cura di Confartigianato Imprese Como – Federazione Costruzioni e Federazione Impiantisti
Sala 1, padiglione C
Ore 11.30-12.15: Conferenza stampa per l’insediamento del nuovo tavolo di presidenza per il biennio 2026-2028
Ente responsabile: Comitato di Coordinamento Gruppo Giovani di Como
Sala 5, padiglione C
Ore 14-18: Il fissaggio dei carichi – Aggiornamento RSPP, ASPP, Coordinatori della sicurezza, RLS
Espe Como, padiglione B
Ore 14-16: Condominio 2030
Sessione pomeridiana – Architettura e benessere
Ore 15-16: Invecchiare a casa propria: soluzioni per un’abitazione più sicura confortevole e funzionale
A cura dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Lecco
Sala Lario
Ore 15-17: Documentazione e controlli per la sicurezza in cantiere
Relatore: Diego Pirovano
A cura della categoria Edili Confartigianato Imprese Lecco e EFES Lecco-Sondrio
Sala Porro (1° piano)
Domenica 22 novembre
Ore 10-16: Condominio 2030
Giornata del condomino: il condomino domanda, l’amministratore risponde
Tutti i giorni
- Esposizione di una selezione di progetti di laurea DABC
Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco
- Invest in Lake Como
Presentazione di progetti innovativi per la riqualificazione, il ripristino e la conversione di edifici di alto valore storico, culturale e architettonico nell’area Lariana e in Brianza
- CFP Padri Somaschi
Attività di simulazione reale di parti di opere edili realizzate dagli allievi del Corso triennale di Operatore Edile e del successivo Corso di Diploma Tecnico di Cantiere
Padiglione B – Area formazione