Moto Guzzi Mandello: UILM Lario vince la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Crescono tutti i sindacati, UILM vince ottenendo 64 voti su 177

“I lavoratori hanno riconosciuto e premiato il lavoro svolto dal sindacato”

MANDELLO DEL LARIO – Si sono concluse le votazioni alla Moto Guzzi di Mandello per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), che hanno sancito la vittoria per UILM Lario. L’intenso lavoro sindacale svolto nei tre anni precedenti ha portato a un dialogo con l’azienda per garantire continuità di investimenti, un bel riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto dai dipendenti.

“Durante questi ultimi anni sono stati raggiunti importanti risultati, tra cui la stabilizzazione dei lavoratori con la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, la riduzione dell’utilizzo dei contratti part-time e significativi investimenti tecnologici come per il nuovo modello come la V100 Stelvio” spiega Gabriella Trogu, segretario generale Uilm Lario.

“I lavoratori hanno riconosciuto e premiato il lavoro svolto dal sindacato, tutti crescono, ma la UILM Lario ha dimostrato di avere una squadra e una marcia in più, la nostra organizzazione sindacale, ottenendo 64 voti su 177 (61 la Fim Cisl, 52 la Fiom) eleggendo 2 Rsu (2 Fim e 1 Fiom) e conquistando la leadership anche con il RLS (rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza)” rimarca Trogu.

“La UILM Lario tiene a ringraziare tutti i lavoratori che hanno partecipato alle votazioni, dimostrando il valore democratico di scegliere i propri rappresentanti sindacali. Un sentito ringraziamento viene espresso anche a tutti coloro che hanno votato e sostenuto l’organizzazione, premiandola per il lavoro svolto”.