Nasce il Distretto del Lario orientale: quattro Comuni uniti per turismo, servizi e innovazione

Mandello, Abbadia, Oliveto Lario e Lierna fanno squadra per migliorare i servizi sul territorio e candidarsi al Bando Distretto del Commercio di Regione Lombardia

Previsti nuovi servizi igienici autopulenti, totem informativi e sistemi intelligenti per i parcheggi

LAGO – Con l’obiettivo di migliorare i servizi essenziali sia nei centri storici sia nelle aree di collegamento paesaggistico a maggiore vocazione turistica, i Comuni di Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Oliveto Lario e Lierna hanno sviluppato un’azione sinergica culminata nella costituzione del Distretto del Lario orientale, avvenuta nel corso del 2025.

L’iniziativa rappresenta un importante passo verso una gestione condivisa dei servizi e dello sviluppo turistico del territorio, anche in vista della prossima candidatura al finanziamento previsto dal Bando Distretto del Commercio di Regione Lombardia.

Il piano d’azione condiviso dai quattro Comuni, con Mandello del Lario nel ruolo di Comune capofila, sarà sviluppato dal dottor Lorenzo Donegana, già manager del Distretto di Como. Tra gli obiettivi principali figurano il potenziamento dell’accoglienza turistica e il miglioramento dei servizi a disposizione di residenti e visitatori.

In risposta alle esigenze espresse da cittadini e turisti, il progetto prevede infatti la realizzazione di nuovi servizi igienici in aree strategiche del territorio. Le strutture saranno progettate con particolare attenzione all’accessibilità, all’innovazione tecnologica e alla sicurezza igienica: saranno infatti servizi autopulenti e pensati per garantire standard elevati di utilizzo e manutenzione.

Durante il tavolo di confronto tra gli Enti sono inoltre emerse diverse proposte per qualificare ulteriormente la promozione turistica del territorio. Tra queste, l’installazione di totem informativi inseriti nei punti strategici del Lario orientale, con l’obiettivo di offrire ai visitatori strumenti moderni e facilmente accessibili per conoscere servizi, itinerari e attrazioni locali.

Tra le idee allo studio vi è anche la realizzazione di un sistema tecnologico dedicato alla rilevazione dei parcheggi liberi, così da ridurre il tempo impiegato dagli automobilisti nella ricerca di un posto auto e contribuire alla decongestione delle aree maggiormente interessate dall’affollamento turistico.

Al progetto partecipa anche Confcommercio, presente al tavolo di lavoro, che ha garantito il proprio supporto nella formazione degli operatori turistici e delle imprese del territorio. Per le attività economiche sarà inoltre predisposto un apposito bando con l’obiettivo di incrementarne la sicurezza, la visibilità e la presenza sia sul piano concreto sia su quello multimediale.

L’intero percorso nasce con l’intento di costruire un modello di collaborazione stabile tra i quattro Comuni del Lario orientale, favorendo maggiore coesione territoriale, condivisione dei servizi e una strategia comune di valorizzazione turistica e commerciale.