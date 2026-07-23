Nasce il Fondo di Comunità della Valsassina: “Unire risorse, imprese e persone per costruire il futuro della valle”

Presentato a Barzio il nuovo strumento di sviluppo territoriale ad attività e imprese. Si tratta del primo Fondo sovracomunale della provincia

Con una dotazione iniziale di 170 mila euro garantita da Banca della Valsassina, Consorzio Consolida e Fondazione Comunitaria del Lecchese, punta a sostenere progetti di carattere sociale, culturale e ambientale

BARZIO – La comunità, diceva il sociologo Zygmunt Bauman, è una delle realtà che più desideriamo perché ci offre sicurezza e appartenenza, ma anche una delle più difficili da costruire e conservare nel mondo contemporaneo. È da questa consapevolezza, dalla necessità di non dare per scontati i legami tra persone, imprese e istituzioni, che muove i primi passi il Fondo di Comunità della Valsassina con l’ambizione di creare un luogo stabile nel quale le diverse anime del territorio possano incontrarsi, riconoscere insieme i bisogni della valle, elaborare risposte concrete e reperire le risorse necessarie per trasformare le idee in progetti.

Il nuovo strumento di sviluppo territoriale è stato presentato ieri sera, mercoledì 22 luglio, nella Sala Pensa della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, in via Fornace Merlo a Barzio. L’appuntamento, preceduto da un aperitivo di benvenuto, era rivolto in particolare a imprenditori, commercianti, artigiani, professionisti e rappresentanti delle attività economiche locali.

Ad aprire la serata è stato Davide Rizzi, presidente del Fondo di Comunità della Valsassina, costituito ufficialmente il 12 marzo con la sottoscrizione dell’atto fondativo. “Abbiamo voluto fortemente questa serata per presentare il Fondo alla popolazione e soprattutto al mondo delle imprese – ha spiegato –. La fine di luglio non è certamente il periodo più semplice per organizzare un incontro, ma abbiamo scelto di rispettare i tempi che ci eravamo dati fin dall’inizio. Era importante partire subito e spiegare bene che cos’è questo Fondo, perché è nato e quali obiettivi si pone”.

Rizzi ha ringraziato i presenti per la partecipazione e la Comunità Montana per aver creduto fin dall’inizio nell’iniziativa, oltre che per aver ospitato il primo incontro pubblico rivolto al tessuto economico della valle.

A portare il saluto istituzionale è stato Fabio Canepari, presidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, che ha illustrato le ragioni dell’adesione dell’ente. “Questo Fondo è nato pochi mesi fa con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità della Valsassina e proprio per questo abbiamo ritenuto importante che anche la Comunità Montana ne facesse parte. Siamo l’ente che coordina e gestisce molti servizi rivolti alle persone. Proprio perché rappresentiamo l’aspetto sociale della nostra comunità, ci è sembrato naturale partecipare al Fondo”.

Un’adesione motivata, dunque, dalla volontà di contribuire a uno strumento capace di operare su una scala più ampia rispetto ai singoli confini comunali e di intercettare bisogni che riguardano l’intera valle. Riprendendo la parola, Rizzi ha ricordato come il Fondo valsassinese sia nato all’interno della Fondazione Comunitaria del Lecchese, realtà attiva dal 1999 e ormai consolidata nell’intera provincia. La Fondazione fa parte del sistema promosso alla fine degli anni Novanta da Fondazione Cariplo, che sostenne la nascita delle fondazioni di comunità nei diversi territori lombardi.

“Essere nati all’interno di questa realtà ci dà serenità – ha affermato Rizzi –. La Fondazione Comunitaria del Lecchese è consolidata, brillante e ha raggiunto livelli di eccellenza. È una realtà che si distingue sia per i risultati sia per la capacità di coinvolgere le popolazioni del territorio”. Quello della Valsassina non è quindi un soggetto isolato, ma una realtà territoriale che può contare sull’esperienza amministrativa, fiscale e progettuale di una Fondazione attiva da ventisette anni.

La valle è stata definita una terra di impresa e di sostanza dal presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese Alberto Bonaiti: “Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza di questo territorio, della sua capacità operativa e del valore della sua comunità. Per questo non consideriamo il Fondo della Valsassina semplicemente una costola della Fondazione, ma qualcosa di ancora più importante”.

L’auspicio non è soltanto quello di garantire assistenza alla nuova realtà, ma di instaurare uno scambio reciproco. “Non auspichiamo semplicemente una collaborazione. Ci aspettiamo che possiate contribuire concretamente anche alla crescita e al miglioramento della Fondazione. Vediamo nella Valsassina un’opportunità di sviluppo, di confronto e di crescita comune”. Il presidente si è quindi soffermato sulla denominazione Fondazione Comunitaria del Lecchese, Ente Filantropico, spiegando come ogni termine racchiuda una precisa visione. “Filantropia significa amore per la persona. Significa mettere al centro la dignità dell’uomo”.

La persona, tuttavia, non vive isolata, ma all’interno di una trama di rapporti. “Comunità significa relazioni, relazioni forti e coesione sociale. Tutto questo non deve però restare teoria: deve tradursi in opere concrete”. È proprio la capacità di passare dai principi ai fatti che, a suo giudizio, caratterizza la Valsassina. “L’operosità della gente della valle è una garanzia e uno stimolo. Ci dà la tranquillità che questa iniziativa contribuirà al miglioramento della comunità e alla tutela della dignità di ogni persona che vi vive”.

Il presidente della Fondazione ha richiamato anche il principio di sussidiarietà, considerato centrale nel rapporto tra cittadini, corpi intermedi e istituzioni. In un momento nel quale la politica incontra spesso difficoltà nel costruire indirizzi condivisi, una Fondazione di comunità può offrire uno spazio neutrale in cui enti locali, soggetti sovracomunali, aziende, associazioni e cittadini si confrontino in modo positivo. L’obiettivo non è sostituire il pubblico, ma consentire alle persone di agire con libertà e responsabilità a favore della collettività, chiedendo l’intervento delle istituzioni nei campi in cui l’iniziativa autonoma non è sufficiente.

Da qui l’invito rivolto al Fondo della Valsassina a diventare una sorta di altoparlante della Fondazione sul territorio, capace non soltanto di ricevere sostegno, ma anche di portare idee, indicazioni e proposte. È stata inoltre prospettata la possibilità di organizzare un nuovo incontro in autunno, rivolto a una platea ancora più ampia.

A entrare nel dettaglio del funzionamento è stato Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese. La Fondazione, nata nel 1999, è stata la prima esperienza italiana di questo tipo e fa parte di un movimento che oggi conta circa cinquanta fondazioni comunitarie in tutto il Paese. Le fondazioni tradizionali, ha spiegato Dell’Oro, operano generalmente attraverso un patrimonio investito, utilizzando i rendimenti per finanziare progetti senza intaccare il capitale. Le fondazioni comunitarie aggiungono però un terzo elemento: la capacità di promuovere e sviluppare la cultura del dono. “Raccogliere donazioni sul territorio è un modo molto concreto per sviluppare corresponsabilità, partecipazione e senso di appartenenza da parte dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni”.

Gli ambiti di intervento sono tre: il sociale, la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale e la salvaguardia del patrimonio ambientale. Nel settore culturale rientrano sia i restauri sia la produzione di attività e iniziative, mentre l’ambito sociale comprende un ventaglio molto ampio di bisogni, dai servizi alle persone fragili al sostegno educativo.

Dell’Oro ha illustrato alcuni dati relativi all’attività della Fondazione: nel 2025 la capacità erogativa è stata di circa 5,5 milioni di euro. Soltanto 1,5 milioni provenivano dalle risorse interne della Fondazione, costituite dal patrimonio e dal contributo annuale di Fondazione Cariplo. Gli altri 4 milioni di euro sono arrivati direttamente dal territorio attraverso circa 2.800 donazioni.

“Sono numeri che dimostrano l’esistenza di un movimento. Abbiamo un territorio non soltanto ricco, ma anche molto generoso. Rispetto a molte altre province, la partecipazione registrata nel Lecchese è particolarmente significativa”. La missione, quindi, non è limitarsi a distribuire risorse, ma accompagnare le comunità affinché imparino a prendersi cura dei propri bisogni condividendo idee, responsabilità e disponibilità economiche.

Il primo Fondo sovracomunale della provincia

Il Fondo valsassinese è il quindicesimo promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, ma presenta una caratteristica inedita: è il primo a possedere una dimensione sovracomunale. Gli altri fondi sono legati a singoli Comuni o addirittura a quartieri. È il caso, per esempio, di alcune esperienze nate a Lecco per contrastare fenomeni quali lo spopolamento, la chiusura delle scuole e la scomparsa delle attività commerciali.

“Abbiamo sempre creduto molto nel legame con il microterritorio – ha osservato Dell’Oro –. Una persona tende a riconoscersi più facilmente nel fondo del proprio paese che in una realtà geografica molto vasta”. La proposta della Valsassina ha suscitato entusiasmo, ma anche qualche iniziale interrogativo sulla capacità di creare un’appartenenza condivisa. La risposta è stata individuata nella forte identità valligiana. “Una persona può essere profondamente legata a Pasturo o al proprio Comune, ma sentirsi allo stesso tempo valsassinese. Lo sviluppo del territorio passa ancora dal campanile, ma richiede anche una visione che vada oltre i singoli confini”. Il Fondo rappresenta quindi una prima sperimentazione per costruire politiche e progetti su scala valligiana.

Un centro di costo, non un nuovo soggetto giuridico

Dal punto di vista formale il Fondo non è una nuova associazione, non dispone di un proprio codice fiscale o di una partita Iva e non costituisce un soggetto giuridico autonomo. È tecnicamente un centro di costo all’interno del bilancio della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

La definizione può apparire fredda, ma la struttura permette al Fondo di non caricarsi del peso amministrativo, fiscale e burocratico che deriverebbe dalla costituzione di un nuovo ente. La Fondazione rimane il soggetto giuridico al quale vengono intestate le donazioni e si occupa di tutti gli adempimenti. Al Fondo compete invece il lavoro più strettamente territoriale: riconoscere i bisogni, stimolare la nascita di progetti, raccogliere risorse e individuare gli interventi da sostenere.

“Il Fondo non è un soggetto giuridico autonomo, ma è un soggetto operativo autonomo”, ha sintetizzato Dell’Oro.

Tre sono le funzioni fondamentali. La prima è individuare i bisogni sociali, culturali e ambientali della Valsassina. La seconda consiste nello stimolare la nascita di progetti adeguati. Dell’Oro ha citato, a titolo di esempio, le crescenti difficoltà scolastiche dei ragazzi, aggravatesi dopo il Covid, e la possibilità di organizzare un doposcuola in collaborazione con scuole e servizi sociali. La terza funzione è raccogliere le risorse necessarie per rendere gli interventi concretamente realizzabili.

Il Consiglio di Gestione del Fondo, composto da persone con competenze e sensibilità diverse, avrà il compito di valutare i bisogni e scegliere quali progetti finanziare. Una volta presa la decisione, darà mandato alla Fondazione di erogare il contributo. La Fondazione verificherà la correttezza formale dell’iniziativa e la sua compatibilità con i tre settori previsti dallo statuto, senza sostituirsi al Fondo nella valutazione delle priorità territoriali.

Uno dei punti maggiormente sottolineati riguarda la destinazione integrale delle donazioni. I costi amministrativi della Fondazione vengono sostenuti attraverso Fondazione Cariplo. Di conseguenza, quanto donato al Fondo della Valsassina resta interamente a disposizione dei progetti.

Per ottenere i benefici fiscali la donazione deve essere tracciabile, quindi effettuata mediante bonifico o altro strumento previsto dalla normativa. Nella causale deve essere indicato chiaramente il Fondo di Comunità della Valsassina. Le aziende possono dedurre le donazioni effettuate agli enti del Terzo settore entro i limiti previsti dalla legge, mentre agevolazioni specifiche sono disponibili anche per le persone fisiche.

Tre modalità per sostenere il Fondo

Le donazioni possono assumere forme differenti. La prima consiste nel sostenere genericamente il Fondo, affidando al Consiglio di Gestione la scelta dei progetti prioritari. La seconda permette di destinare le risorse a un’iniziativa già individuata, specificandola nella causale. La volontà del donatore viene in questo caso rispettata integralmente. La terza possibilità riguarda in particolare le aziende, che possono costituire una sorta di fondo aziendale all’interno del Fondo di Comunità. L’impresa colloca le proprie risorse e mantiene un ruolo nella scelta dei progetti da sostenere, dialogando con il Consiglio di Gestione e con la Fondazione.

È uno strumento pensato per offrire flessibilità a imprese che ricevono ogni anno numerose richieste e desiderano programmare con maggiore coerenza il proprio impegno sociale. Dell’Oro ha inoltre ricordato la possibilità per i privati di effettuare donazioni e di considerare anche lo strumento dei lasciti testamentari, particolarmente rilevante in una società caratterizzata da un progressivo invecchiamento.

Davide Rizzi ha insistito sulla natura aperta del progetto: “Il Fondo è nato per essere un luogo di relazioni e, proprio per questo, deve essere aperto. Imprese, privati cittadini, associazioni e gruppi possono presentare domanda di adesione”. Una volta ammessi, i nuovi partecipanti avranno gli stessi diritti dei promotori iniziali, secondo quanto stabilito dallo statuto. Il Fondo non è dunque nato “in banca” o “nelle cooperative”, ma da un Comitato promotore formato da persone provenienti da aree diverse della Valsassina e portatrici di competenze, attività e ruoli differenti.

L’obiettivo è garantirne fin dall’inizio il carattere collettivo. Il Consiglio di Gestione, composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri e destinato a rimanere in carica per tre anni, è stato costruito cercando di rappresentare le diverse zone della valle e le componenti economiche, sociali e amministrative.

Contrastare lo spopolamento e mantenere viva la valle

Nell’atto costitutivo viene indicata esplicitamente la finalità di implementare le azioni di rilancio e sviluppo del territorio della Valsassina anche come forma di contrasto allo spopolamento delle aree montane. Rizzi ha precisato che la valle non deve essere descritta come un territorio interno, lontano e decadente. “La Valsassina è una realtà viva e possiede ancora una vitalità importante. Tuttavia soffriamo la riduzione delle nascite e l’assenza di una crescita naturale della popolazione”. Il rischio è che il progressivo ridimensionamento demografico produca una contrazione dei servizi, delle attività sociali e delle opportunità. “Non possiamo restare fermi ad aspettare che cosa accadrà. Il Fondo nasce proprio per intervenire e contribuire a tenere viva la valle”.

Il Fondo non intende sostituirsi alle amministrazioni comunali. Al contrario, uno dei primi incontri preparatori, organizzato prima ancora della costituzione ufficiale, ha coinvolto proprio i sindaci. Rizzi ha osservato come i piccoli Comuni dispongano spesso di personale competente, ma assorbito dalle incombenze amministrative e da una macchina burocratica divenuta sempre più complessa.

La frammentazione istituzionale e le dimensioni ridotte degli enti possono rendere difficile dedicare tempo ed energie alla progettazione strategica. “Il Fondo può lavorare al fianco delle amministrazioni, aiutandole a leggere i bisogni, costruire proposte e cercare risorse”.

Il rapporto deve essere fondato sul principio di sussidiarietà: l’iniziativa della comunità opera dove può, mentre le istituzioni mantengono le competenze e le responsabilità che spettano loro.

Un’infrastruttura civile per la Valsassina

Tra i promotori più convinti figura la Banca della Valsassina, rappresentata dal presidente Giovanni Combi, intervenuto non soltanto in veste istituzionale, ma anche come membro della comunità locale. Combi ha ripercorso le radici storiche dell’istituto, nato dalle casse rurali e artigiane sulla scia dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Sacerdoti, imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori e famiglie si unirono comprendendo che la condivisione delle risorse avrebbe consentito di costruire qualcosa di più grande rispetto all’azione dei singoli.

“La banca è nata per preservare il risparmio di chi lavorava e viveva in questa valle e reinvestirlo nella valle. Quel principio non è invecchiato ed è lo stesso che ci ha portato a credere nel Fondo”.

Combi ha definito la nuova realtà una infrastruttura civile: “Quando parliamo di infrastrutture pensiamo alle opere fisiche. Ma abbiamo bisogno anche di infrastrutture sociali, di luoghi e spazi, non necessariamente materiali, capaci di rendere la valle più viva e di trattenere chi vi è nato o desidera trasferirvisi”. La collaborazione con la Fondazione Comunitaria del Lecchese risale almeno al 2018 e si è rafforzata negli anni, soprattutto durante l’emergenza Covid.

Il presidente della Banca ha richiamato la necessità di rispettare le identità dei singoli paesi senza perdere la visione complessiva. “Siamo orgogliosi del nostro Comune e della nostra appartenenza, ma siamo tutti valsassinesi. Il bene della comunità non si misura più soltanto sul bene del singolo paese, ma su quello della collettività della valle”.

Combi ha ricordato come la stessa Banca della Valsassina sia nata dall’unione di tre piccole realtà locali, riuscendo a rispettare le specificità territoriali e nello stesso tempo ad abbracciare l’intera valle. Il Fondo dovrà quindi sostenere sia i piccoli bisogni sia iniziative più ambiziose. “Abbiamo bisogno di lasciare il segno, di sviluppare progetti con un respiro e una portata rilevanti”.

Il sostegno della Banca non vuole essere sufficiente da solo. “Abbiamo scelto di aprire una strada, non di percorrerla da soli. Il nostro contributo deve essere anche un esempio”. Da qui l’appello rivolto agli imprenditori: “Unitevi a questa iniziativa. Non è un gesto di generosità fine a sé stesso, ma un atto di lungimiranza. Vi chiediamo di investire nel territorio in cui operate, in cui vivono le vostre famiglie e i vostri dipendenti”.

Una Valsassina dotata di servizi, opportunità e qualità della vita è anche un territorio nel quale le aziende possono trattenere personale qualificato e attrarre nuovi talenti. “Il nostro obiettivo deve essere trattenere i talenti e riuscire anche a importarne di nuovi. Una valle più attrattiva è nell’interesse di tutti”.

Il welfare come leva per restare in montagna

Il punto di vista del mondo sociale è stato portato da Lorenzo Guerra, presidente del Consorzio Consolida. Il Consorzio riunisce 22 cooperative sociali della provincia di Lecco, attive nei servizi socioeducativi, sociali e socioassistenziali e nei percorsi di inserimento lavorativo. Complessivamente vi operano circa 3mila persone.

Le cooperative si occupano di prima infanzia, disabilità, anziani, adulti in condizioni di difficoltà, formazione e accompagnamento al lavoro. Guerra ha spiegato come Consolida, tradizionalmente abituata a richiedere risorse per realizzare progetti, si sia trovata questa volta dalla parte dei finanziatori. A seguito dell’adeguamento all’inflazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione si erano generate alcune disponibilità economiche ulteriori. Pur in presenza di aumenti dei costi di energia, affitti e assicurazioni, il costo del personale non era ancora cresciuto nella stessa misura.

“Parlare di extraprofitti per la cooperazione sociale può fare sorridere, ma ci siamo trovati effettivamente con risorse aggiuntive”. La scelta è stata quella di restituirle al territorio che le aveva generate: “Avremmo potuto realizzare autonomamente qualcosa di utile e ben fatto. Abbiamo preferito metterle a disposizione per costruire progetti insieme ad altri”.

Per Guerra il Fondo rappresenta un’occasione per non disperdere le risorse in una molteplicità di piccoli interventi e per affrontare problemi superiori alle possibilità del singolo soggetto. Le valli alpine devono fare i conti con spopolamento, invecchiamento e partenza dei giovani. “Per affrontare sfide di questa portata serve uno sforzo congiunto. Sostenere il Fondo significa contribuire allo sviluppo condiviso del territorio”.

Per permettere a giovani e famiglie di rimanere in Valsassina non basta il lavoro, che oggi non manca. Servono abitazioni realmente disponibili, asili, scuole, servizi di conciliazione, assistenza agli anziani e supporto per chi deve affrontare carichi di cura. “Il welfare è una leva di sviluppo. Una persona che può contare sui servizi necessari ha maggiori possibilità di rimanere sul territorio e di svolgere serenamente il proprio lavoro”.

L’emergenza Covid ha dimostrato il valore di operatori sanitari, sociosanitari e sociali spesso invisibili nella vita quotidiana: educatori, operatori sociosanitari e ausiliari socioassistenziali costituiscono anch’essi una vera infrastruttura territoriale.

Guerra ha affrontato anche il tema della responsabilità sociale d’impresa e dei criteri Esg, sempre più rilevanti anche nelle valutazioni creditizie. Se per la componente ambientale esistono metriche ormai abbastanza definite, il valore sociale di un intervento è più difficile da quantificare. Il Fondo può diventare un garante dell’effettivo impatto sociale dei progetti sostenuti, grazie alle competenze presenti nel Consiglio di Gestione e alla supervisione della Fondazione Comunitaria. Le imprese potranno così rendicontare alla propria comunità come una parte degli utili e del valore prodotto sia stata reinvestita in iniziative concrete. Le cooperative sociali, in particolare quelle impegnate nell’inserimento lavorativo, potranno inoltre diventare partner operativi insieme alle altre realtà territoriali.

Secondo Guerra, prima ancora della quantità di denaro raccolta e dei singoli progetti finanziati, il successo del Fondo dipenderà dalla sua capacità di diventare un luogo di incontro e di scambio. “Le relazioni tra mondi diversi, sensibilità differenti e competenze molteplici sono gli ingredienti fondamentali per leggere correttamente i bisogni e compiere scelte all’altezza delle sfide”.

Il rischio da evitare è disperdere le risorse in mille rivoli. L’obiettivo deve essere far convergere denaro, idee ed energie verso traguardi condivisi, capaci di incidere sulle tendenze demografiche e sociali della valle. Il sociale, è stato ribadito, non coincide soltanto con l’aiuto o la beneficenza, ma significa progettare il futuro con professionalità e visione.

Un patrimonio iniziale di 170 mila euro

Il Fondo muove i primi passi con una dotazione economica già significativa. La Banca della Valsassina ha stanziato 100 mila euro, il Consorzio Consolida ne ha messi a disposizione 50 mila, mentre la Fondazione Comunitaria del Lecchese ha contribuito con ulteriori 20 mila euro.

“Pronti via, abbiamo in tasca 170 mila euro – ha sintetizzato Rizzi –. Non sono tanti e non sono pochi, ma rappresentano una buona base di partenza. Dobbiamo utilizzarli al meglio, farli crescere e impedire che vengano dispersi”. Il contributo della Fondazione non è soltanto economico: senza il suo supporto amministrativo, fiscale e burocratico, il Fondo non potrebbe operare nella forma attuale.

Combi ha ricordato il precedente del Fondo Aiutiamoci, costituito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese durante l’emergenza sanitaria. Partito con una dotazione iniziale di circa 500mila euro, riuscì a raccogliere complessivamente sette milioni di euro.

“Mi auguro che si possano replicare risultati simili. Con sette milioni di euro destinati a iniziative in Valsassina si potrebbe fare moltissimo. Può sembrare un’utopia, ma dobbiamo considerare i 170mila euro un punto di partenza, non di arrivo”. Il Fondo dovrà essere il luogo in cui si incontrano e si fa sintesi tra enti pubblici, aziende, Terzo settore, parrocchie, cittadini e famiglie.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata la disponibilità manifestata anche dalle parrocchie, considerate una componente viva e fondamentale della comunità valsassinese. La Fondazione ha inoltre segnalato l’esistenza di altri fondi che coinvolgono il mondo delle società pubbliche e municipalizzate, così come un’iniziativa avviata con la Camera di Commercio per affrontare il problema delle abitazioni destinate ai dipendenti delle imprese. Esperienze che dimostrano come il modello dei fondi possa essere adattato a differenti bisogni sociali ed economici.

Un appuntamento periodico per rendicontare i risultati

In chiusura Rizzi ha proposto di organizzare un nuovo incontro in autunno, estendendo l’invito a tutta la popolazione. Ha inoltre lanciato l’idea di fissare un appuntamento periodico, ogni anno, con imprenditori e territorio, per presentare ciò che è stato realizzato, rendicontare l’utilizzo delle risorse e rilanciare nuove iniziative.

“Progetti come questo nascono con uno slancio emotivo molto forte, ma corrono il rischio di perdere energia con il passare del tempo. Dobbiamo darci un ritmo e rendere visibile il lavoro svolto”. Il presidente ha ringraziato i componenti del Consiglio di Gestione, ricordando che nessuno svolge questo incarico per professione o riceve una retribuzione: “È uno sforzo volontario. Faremo questi primi tre anni e cercheremo di costruire qualcosa che possa continuare nel tempo”.

“Siamo tutti chiamati a tenere viva la Valsassina”

L’appello finale è stato rivolto non soltanto alle imprese, ma a tutti coloro che riconoscono nel Fondo uno strumento utile. Aderire può significare donare, proporre idee, segnalare bisogni, offrire competenze o partecipare alla costruzione dei singoli progetti.

Il vantaggio per le aziende non si esaurisce nelle agevolazioni fiscali: sostenere i servizi e l’attrattività della valle significa contribuire alla permanenza della forza lavoro, alla crescita delle competenze e alla qualità della vita delle famiglie. Il Fondo nasce quindi come un luogo di relazione e di sintesi, nel quale l’identità dei singoli paesi non venga cancellata, ma messa al servizio di una visione comune.

“Siamo tutti tenuti a cercare di tenere viva la Valsassina – ha concluso Rizzi –. Il Fondo è uno dei modi per farlo. Non sarà facile, ma dobbiamo provare insieme”.