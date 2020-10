Notai, cambio di presidenza: Donegana cede la guida a Laura Mutti

Cambio ai vertici dell’Associazione Notarile della Provincia di Lecco

Donegana in pensione, subentra alla presidenza il notaio Laura Mutti

LECCO – Cambio alla guida dell’Associazione Notarile della Provincia di Lecco in occasione dell’assemblea svoltasi venerdì scorso. A Pierluigi Donegana (notaio in Oggiono), che ha retto l’Associazione dal 2016 e che cessa l’attività professionale notarile avendo raggiunto i 75 anni d’età, subentra Laura Mutti (notaio in Merate), già componente del precedente consiglio.

Ad affiancarla sono Francesco Brini (notaio in Missaglia) ed Ottaviano Anselmo Nuzzo (notaio in Colico), anche quest’ultimo componente del precedente consiglio. L’assemblea ha anche nominato Pierluigi Donegana Presidente Onorario dell’Associazione, riconoscendogli i grandi meriti avuti nello sviluppo dell’attività dello stesso organismo.

L’assemblea è stata anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’ultimo biennio di attività dell’Assemblea. Un’attività che, se nel corso del 2019 ha vissuto una fase di grande crescita, nel 2020 ha inevitabilmente risentito del completo blocco delle gare d’asta dal 10 marzo al 1° settembre per effetto delle limitazioni imposte dal lockdown, con revoca e riprogrammazione delle vendite a data successiva. Inoltre ai sensi dell’art. 54 ter del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, le procedure aventi “ad oggetto l’abitazione principale del debitore” sono state sospese per la durata di sei mesi e pertanto sono tutt’ora sospese – salvo proroghe dell’ultimo momento – fino al 30 ottobre 2020.

Tale andamento si rivela sia nel numero di aste celebrate (scese dalle 1168 nel 2019 a 329 nel 2020), sia nel valore complessivo dei beni venduti (da circa 32,5 milioni nel 2019 a circa 10,3 milioni nei primi nove mesi del 2020). Un dato positivo è rappresentato dalla percentuale delle aste aggiudicate rispetto a quelle celebrate: nel 2019 tale percentuale era pari al 28,2% , mentre nel 2020 al 42%.

“Quasi tutte le aste celebrate sono state analogiche. – commenta il presidente uscente, Pierluigi Donegana – Nonostante infatti la possibilità di indire aste telematiche, vi è ancora una forte diffidenza rispetto a questo strumento da parte dei cittadini. L’investimento nel bene casa ha infatti una forte componente psicologica e, dunque, i cittadini vogliono parteciparvi in presenza”.

Proprio per agevolare la partecipazione dei cittadini, l’Associazione Notarile della Provincia di Lecco inaugurerà a breve uno spazio dedicato alle aste in centro Lecco, facilmente e direttamente accessibile, dove i cittadini potranno agevolmente recarsi per avere tutte le informazioni.