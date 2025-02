Nuova presidente per i Panificatori di Confcommercio Lecco, è Sabrina Cariboni

L’assemblea elettiva si è svolta lo scorso 17 febbraio

Nel direttivo anche Peppino Ciresa, Christian Valsecchi, Laura Perego e Cristiana Donghi

LECCO – Passaggio del testimone al vertice del Gruppo Panificatori di Confcommercio Lecco. Infatti dopo cinque anni da presidente, Gianpiero Nucera ha deciso di non ricandidarsi. E’ così in occasione dell’assemblea elettiva, svoltasi lunedì 17 febbraio presso la sede di Confcommercio Lecco, i presenti hanno individuato una nuova guida per il gruppo. All’unanimità come presidente per il quinquennio 2025-2030 è stata eletta Sabrina Cariboni, titolare di Sabry’s Bakery di Casargo.

Il Direttivo sarà completato da Peppino Ciresa (Panificio Ciresa di Lecco), Christian Valsecchi (Dolce Forno di Lecco), Laura Perego (Panificio Perego di Calolzio) e Cristiana Donghi (Panificio Donghi di Cassago Brianza). Tante le new entry in questo Consiglio: gli unici confermati rispetto al precedente mandato sono Ciresa e Valsecchi.

La presidente ha ringraziato per la fiducia e si è impegnata a lavorare, insieme al neoletto Direttivo, in favore di una categoria da sempre molto dinamica e propositiva.