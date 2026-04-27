Nuove date per il corso di caffetteria base: si parte il 12 maggio

Quattro lezioni dalle 18 alle 21: iscrizioni entro il 5 maggio

Organizzato da Cat Unione Lecco società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco

LECCO – Nuove date per il corso “Caffetteria di base”, organizzato da Cat Unione Lecco società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Infatti, il percorso formativo – pensato per offrire una formazione completa e pratica per chi sogna di intraprendere una carriera come barista o vuole diventare un imprenditore nel settore, ma anche per chi vuole semplicemente accrescere le proprie competenze – prenderà il via martedì 12 maggio (e non il 5 maggio come annunciato in precedenza) per poi continuare il 19 e 26 maggio e concludersi mercoledì 3 giugno. Restano invariati gli orari: “Caffetteria di base” si svolgerà dalle ore 18 alle ore 21 nella cucina attrezzata situata presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4.

Slitta anche il termine ultimo per le iscrizioni, che vanno effettuate entro martedì 5: è previsto un rimborso dell’80% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma del corso, realizzato in collaborazione con Caffè El Mundo, Caffè Frigerio e Lactis, è il seguente: il mondo del caffè (dalle origini alla raccolta e lavorazione del frutto, le varietà, le miscele, la tostatura); uso corretto delle attrezzature e degli strumenti utili all’operatore, manutenzione ordinaria della macchina e del macinadosatore; la preparazione dell’espresso perfetto e del cappuccino; preparazione dei principali prodotti di caffetteria; nuovi prodotti e nuove tendenze della caffetteria; esercitazioni.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 5 maggio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.