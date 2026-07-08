Nuove tecnologie ed edilizia. Boot Camp 2026: tra droni e Intelligenza Artificiale

Nella mattinata del 15 e il 22 luglio due appuntamenti per i giovani interessati al nuovo corso ITS “Digital Construction Manager”

SONDRIO – “L’edilizia è stata, in questi anni, uno dei settori in cui l’innovazione dei processi e dei materiali è stata più costante ed elevata. Un’evoluzione che si tocca con mano nelle nostre imprese e che richiede l’ingresso di giovani motivati e con competenze evolute che possano favorire la trasformazione digitale del settore. Il nuovo corso ITS “Digital Construction Manager”, promosso da EFES Lecco Sondrio in collaborazione con ITS Academy Cantieri dell’Arte, risponde proprio a questa esigenza: formare giovani che possano avere le competenze necessarie per completare il processo di innovazione delle nostre imprese”. Ad affermarlo è Luca Fabi, presidente di ANCE Lecco Sondrio, che presenta così i due nuovi appuntamenti “Boot Camp 2026”, in programma nelle mattinate del 15 e del 22 luglio presso la sede di EFES Lecco Sondrio a Sondrio, in via Samaden 14.

“In questi appuntamenti – spiega il presidente di EFES Lecco Sondrio, Giovanni Gerosa – i partecipanti avranno modo di misurarsi con due delle più avanzate tecnologie che vengono utilizzate nel nostro settore: da un lato l’Intelligenza Artificiale, dall’altro l’utilizzo dei droni. Potranno così toccare con mano le opportunità didattiche e professionali offerte dal nuovo percorso accademico che partirà con il prossimo anno scolastico 2026/27. Il valore degli ITS sta proprio nel forte e costante legame con la quotidianità del lavoro nelle imprese, che partecipano alla co-progettazione dei corsi e garantiscono ben 800 ore di stage aziendale. In questo modo i giovani, oltre a sviluppare competenze concrete, hanno la possibilità di vivere a stretto contatto con il mondo del lavoro, costruendo un rapporto stabile con le imprese dove possono trovare occupazione”.

Da un’indagine recente di Unioncamere Lombardia, infatti, oltre l’84% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla conclusione del proprio corso biennale di studi, con un tasso di coerenza tra studio e impiego che supera il 93%. In particolare, Il corso “Digital Construction Manager” si inserisce proprio in questa direzione, offrendo un percorso formativo altamente qualificante che coniuga teoria e pratica, con un forte collegamento diretto con le aziende del territorio. Nei due anni di corso, i giovani saranno infatti coinvolti in 2.000 ore complessive di formazione, di cui 1.200 ore come formazione in aula con l’intervento, quali docenti, di professionisti del settore, e altre 800 ore come tirocinio formativo in aziende edili.

Per iscriversi gratuitamente ai due incontri:

https://148318458.hs-sites-eu1.com/its-academy-cantieri-dellarte-scopri-i-bootcamp-a-sondrio