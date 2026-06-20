Nuovo bando GreenTour: 109 milioni per rendere più sostenibili le imprese turistiche

Domande dal 15 luglio al 15 settembre tramite Invitalia. Il 60% dei 109 milioni sarà destinato alle piccole e medie imprese

Il ministro Mazzi: “L’obiettivo è distribuire le opportunità e rendere le nostre imprese più competitive”

ROMA – Ammonta a 109 milioni di euro la dotazione del nuovo incentivo “GreenTour”, destinato a sostenere lo sviluppo e la sostenibilità delle imprese turistiche italiane. A darne notizia è il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha annunciato la pubblicazione del decreto relativo alla misura.

“Con ‘GreenTour’ il Ministero del Turismo stanzia 109 milioni di euro a sostegno di un settore sempre più digitale e sostenibile, attivo dodici mesi l’anno. L’obiettivo è semplice: portare l’Italia avanti, distribuire le opportunità su tutto il Paese e rendere le nostre imprese più competitive”, ha dichiarato il ministro, che ha poi ringraziato lo staff del dicastero per il lavoro svolto.

L’incentivo, gestito da Invitalia, è finalizzato a sostenere lo sviluppo delle imprese turistiche sul territorio nazionale, favorendo anche la destagionalizzazione dei flussi, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, il rafforzamento delle filiere del comparto, gli investimenti orientati al rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e la promozione del turismo sostenibile. Il 60% delle risorse disponibili sarà destinato alle piccole e medie imprese.

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese del settore di ogni dimensione che realizzanno interventi prevalentemente legati all’efficientamento energetico delle strutture turistiche e alla produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, eventualmente accompagnati da investimenti per la digitalizzazione e per il rispetto dei criteri ESG.

Saranno finanziabili programmi di investimento compresi tra un minimo di un milione e un massimo di 15 milioni di euro.

Con la pubblicazione dell’avviso prende il via la fase di selezione dei progetti. Le domande potranno essere presentate dal 15 luglio al 15 settembre attraverso il sito di Invitalia.

Per definire l’ordine di valutazione dei progetti sarà predisposta una graduatoria basata sulle caratteristiche degli investimenti, sugli indici di redditività, patrimoniali e finanziari dei proponenti e sull’eventuale possesso del rating di legalità o di certificazioni ambientali e di genere.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito del Ministero del Turismo.