Occupazione, il livello di istruzione fa la differenza: in Italia lavora l’85,3% dei laureati

Il rapporto Istat 2025 fotografa il ritardo italiano: la media europea di chi ha completato studi universitari o percorsi equivalenti è del 36,9%, contro il 22,3% nazionale

Il 25,9% delle donne possiede un titolo universitario o superiore, contro il 18,6% degli uomini. Eppure lavora soltanto il 60,8% delle donne tra i 25 e i 64 anni

LECCO – Il livello di istruzione continua a rappresentare uno dei principali fattori che determinano le possibilità di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro. In Italia, tuttavia, il ritardo rispetto agli altri Paesi europei rimane significativo, soprattutto sul fronte della formazione universitaria. Nel 2025 la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni con un titolo di studio terziario (titolo di istruzione conseguito dopo il diploma di scuola superiore) si è fermata al 22,3%, senza variazioni rispetto all’anno precedente. Nei 27 Paesi dell’Unione Europea (Ue27) la percentuale è invece salita al 36,9%, con un incremento di 0,8 punti. Una distanza che continua quindi ad aumentare.

È uno dei principali elementi che emergono dal rapporto Istat “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali – Anno 2025”, elaborato sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro. Il documento restituisce una fotografia articolata del rapporto tra formazione e occupazione, mettendo in evidenza alcuni segnali di miglioramento, ma anche squilibri strutturali che continuano a caratterizzare il sistema italiano.

La posizione dell’Italia nella graduatoria europea resta particolarmente critica: il nostro Paese è penultimo per quota di laureati, davanti soltanto alla Romania. La percentuale italiana è circa la metà di quella registrata in Francia (44,9%) e Spagna (42,4%). Anche la situazione dei più giovani conferma questa difficoltà: tra i 25 e i 34 anni soltanto il 31,1% possiede un titolo terziario (post diploma), contro il 44,8% della media europea. In Francia il dato raggiunge il 56%, in Spagna il 52,5% e in Germania il 40,9%.

Il diploma rappresenta invece un livello formativo più diffuso. Nel 2025 il 44,7% dei 25-64enni possiede un titolo di studio secondario superiore, una quota leggermente superiore alla media europea (44,3%). Il dato italiano è inferiore a quello tedesco (50,4%), ma supera Francia (39,9%) e Spagna (23%).

La laurea aumenta le possibilità di trovare lavoro

Il rapporto tra istruzione e occupazione emerge con particolare evidenza osservando i tassi di occupazione. Nel 2025, tra i 25 e i 64 anni, lavora l’85,3% delle persone con un titolo terziario. La percentuale scende al 74,6% tra i diplomati e al 56,1% tra chi possiede al massimo un titolo di studio secondario inferiore.

La differenza tra laureati e diplomati è di 10,7 punti percentuali, mentre sale a 29,2 punti nel confronto con chi ha un livello di istruzione più basso.

Anche il tasso di disoccupazione conferma il vantaggio associato a una formazione più elevata: tra i laureati si attesta al 3%, contro il 5% dei diplomati e l’8,7% di chi ha conseguito al massimo un titolo secondario inferiore.

Tra il 2024 e il 2025 il tasso di occupazione complessivo dei 25-64enni è cresciuto di 0,8 punti. L’incremento ha interessato tutte le fasce formative: +1,1 punti tra chi ha un livello di istruzione più basso e +0,6 punti sia tra i diplomati sia tra i laureati.

Il vantaggio occupazionale della laurea rispetto al diploma rimane dunque invariato.

Donne più istruite, ma il lavoro resta una difficoltà

Uno dei dati più significativi riguarda il rapporto tra istruzione e genere. In Italia le donne sono mediamente più istruite degli uomini, ma continuano a incontrare maggiori difficoltà nell’accesso al lavoro.

Nel 2025 il 69,6% delle donne tra i 25 e i 64 anni possiede almeno un diploma o una qualifica, contro il 64,3% degli uomini. La differenza è ancora più evidente per i titoli universitari: ha conseguito una laurea o un altro titolo terziario il 25,9% delle donne, rispetto al 18,6% degli uomini.

Nonostante questo vantaggio formativo, il tasso di occupazione femminile si ferma al 60,8%, contro l’80,9% maschile. Il divario è quindi di 20,1 punti percentuali.

La formazione contribuisce tuttavia a ridurre sensibilmente questa distanza. Tra le persone con un basso livello di istruzione il divario occupazionale tra uomini e donne raggiunge 33,9 punti, scende a 20,8 tra i diplomati e si riduce a 6,5 punti tra i laureati.

Un segnale positivo arriva proprio dalle donne con un titolo universitario: rispetto al 2024, il loro tasso di occupazione è cresciuto di 0,8 punti, mentre quello maschile ha registrato un incremento di appena 0,1 punti.

Rimane comunque uno svantaggio rispetto all’Europa. Tra le donne laureate il tasso di occupazione italiano è dell’82,5%, contro l’85,9% della media Ue27. Per le diplomate il confronto è 64% contro 72,6%, mentre tra le donne con un basso titolo di studio il divario sale a 9 punti: 37,8% contro 46,8%.

Il Mezzogiorno continua a scontare il divario occupazionale

Le differenze territoriali rappresentano un’altra delle criticità evidenziate dall’indagine. Nel Mezzogiorno soltanto il 40,6% della popolazione tra i 25 e i 64 anni possiede un titolo secondario superiore e il 18,7% un titolo terziario.

Nel Nord le rispettive percentuali salgono al 47,1% e al 23,1%, mentre nel Centro raggiungono il 46,2% e il 26,4%.

Anche sul fronte dell’occupazione, nonostante alcuni segnali di recupero, la distanza rimane consistente. Nel Mezzogiorno il tasso di occupazione è inferiore di 23,4 punti rispetto al Nord tra le persone con bassi titoli di studio, di 19,2 punti tra i diplomati e di 10,2 punti tra i laureati.

Il divario si riflette anche sulla disoccupazione, che nel Mezzogiorno risulta superiore rispettivamente di 10,5, 6 e 2,5 punti.

La situazione è particolarmente delicata per i giovani laureati. Tra i 30 e i 34 anni il tasso di occupazione nel Mezzogiorno si ferma al 73,7%, contro l’86,1% della popolazione laureata tra i 35 e i 64 anni. Nel Nord, al contrario, i giovani laureati raggiungono il 91,7%, superando anche il dato degli adulti (91,1%).

La distanza tra Nord e Mezzogiorno nel tasso di occupazione dei laureati tra i 30 e i 34 anni arriva così a 18 punti percentuali.

Neodiplomati e neolaureati: cresce l’occupazione

Tra gli elementi positivi del rapporto c’è il miglioramento delle opportunità lavorative per chi ha appena concluso un percorso di studi.

Nel 2025 il tasso di occupazione dei neodiplomati ha raggiunto il 62,9%, con una crescita di 2,3 punti rispetto al 2024. Per i neolaureati è arrivato al 78,7%, in aumento di 1,4 punti.

I dati riguardano i giovani tra i 20 e i 34 anni che non sono più inseriti in un percorso di istruzione o formazione e hanno conseguito il titolo di studio da almeno uno e non più di tre anni.

Il miglioramento non cancella però la distanza con l’Europa. Nella Ue27 il tasso di occupazione dei neodiplomati raggiunge il 77,2%, mentre quello dei neolaureati arriva all’87%.

L’Italia resta penultima nella graduatoria europea per entrambe le categorie. Rispetto al 2021, tuttavia, il divario si è ridotto: da 22,8 a 14,3 punti per i neodiplomati e da 17,4 a 8,3 punti per i neolaureati.

Permangono anche differenze di genere. Tra i neodiplomati lavora il 66,5% degli uomini contro il 56,9% delle donne. Tra i neolaureati le percentuali sono rispettivamente dell’81,3% e del 76,9%.

Il rapporto evidenzia inoltre come l’indirizzo universitario incida sulle opportunità professionali. Tra i laureati di 30-34 anni, il tasso di occupazione raggiunge il 90,1% nell’area medico-sanitaria e farmaceutica, l’88,2% nelle discipline scientifiche e tecnologiche (STEM), l’85,5% nell’area socio-economica e giuridica e il 78,9% in quella umanistica e dei servizi.

Meno NEET e meno abbandoni scolastici

Un altro segnale positivo riguarda la riduzione dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione, i cosiddetti NEET.

Nel 2025 la quota di italiani tra i 15 e i 29 anni in questa condizione è scesa al 13,3%, con una diminuzione di 1,9 punti rispetto all’anno precedente. La distanza dalla media europea si è ridotta a 2,3 punti, rispetto ai 4,1 del 2024. Il valore italiano rimane comunque superiore a quello di Francia (12,7%), Spagna (11,5%) e Germania (9,5%).

Il fenomeno interessa soprattutto le donne, gli stranieri e i residenti nel Mezzogiorno. Tra i NEET, il 35% risulta disoccupato, il 33,3% appartiene alle forze di lavoro potenziali, mentre il 31,7% è inattivo e non cerca un impiego.

Diminuisce anche l’abbandono scolastico precoce. Nel 2025 la quota di giovani tra i 18 e i 24 anni usciti dal sistema di istruzione e formazione con al massimo un titolo secondario inferiore si è attestata all’8,2%, in calo di 1,6 punti sul 2024 e al di sotto della media europea del 9,1%.

L’Italia ha così già superato l’obiettivo europeo fissato per il 2030, che prevede una quota inferiore al 9%. Restano tuttavia differenze importanti: l’abbandono riguarda il 10,1% dei ragazzi e il 6,2% delle ragazze. Tra i giovani con cittadinanza straniera raggiunge il 26,2%, contro il 6,7% degli italiani.

Le conseguenze si riflettono direttamente sull’occupazione. Lavora soltanto il 45,9% dei giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi, contro il 64% dei coetanei che hanno conseguito una qualifica o un diploma.

Part-time involontario e contratti a termine

La qualità dell’occupazione rimane un ulteriore elemento da considerare. Nel 2025 il 14,9% degli occupati tra i 25 e i 64 anni lavora part-time. La percentuale è del 5,5% tra gli uomini e sale al 27,3% tra le donne.

Per il 45,7% delle lavoratrici part-time si tratta di una scelta non volontaria, determinata dalla mancanza di opportunità di lavoro a tempo pieno.

L’incidenza diminuisce con l’aumentare del livello di istruzione: raggiunge il 52,4% tra le donne con bassi titoli di studio, scende al 45% tra le diplomate e al 39% tra le laureate.

Anche in questo caso il territorio fa la differenza. La quota di part-time involontario femminile è del 37,1% nel Nord, del 49,8% nel Centro e raggiunge il 62,3% nel Mezzogiorno. Tra le donne meno istruite del Sud arriva addirittura al 67,8%.

Sul fronte della precarietà contrattuale, il rapporto segnala invece una riduzione del lavoro a termine. Nel 2025 l’11,7% dei dipendenti tra i 25 e i 64 anni ha un contratto a tempo determinato, contro il 12,6% del 2024.

Tra i giovani di 25-34 anni la quota è del 21,8%, in diminuzione di 2,1 punti. Il lavoro a termine interessa il 19,4% dei giovani diplomati, il 24,6% di quelli con bassi titoli di studio e il 24,2% dei laureati.

Anche in questo caso il Mezzogiorno presenta una situazione più difficile: la quota di dipendenti con contratto a termine raggiunge il 17,8%, più del doppio rispetto all’8,5% registrato nel Nord.

Il quadro restituito dall’Istat evidenzia quindi una relazione sempre più netta tra formazione e possibilità occupazionali. La laurea continua a offrire un vantaggio concreto in termini di accesso al lavoro e minore disoccupazione, mentre diminuiscono gli abbandoni scolastici e cresce l’occupazione tra chi ha appena terminato gli studi. Rimangono però irrisolte le principali criticità strutturali: il basso numero di laureati, la distanza dall’Europa, le disuguaglianze territoriali e il persistente svantaggio occupazionale delle donne.