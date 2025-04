Offerte di Lavoro: Aprile 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

Sei aziende di Confapi Lecco Sondrio cercano personale: disponibili posti in metalmeccanica, logistica e amministrazione

Prosegue l’appuntamento con le offerte di lavoro promosse da Confapi Lecco Sondrio. Per il terzo appuntamento della rubrica, sei aziende del territorio sono alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio organico. Le posizioni aperte riguardano diversi settori, dalla metalmeccanica alla logistica, fino al commerciale.

Si tratta di sei opportunità di impiego a tempo indeterminato, determinato e in apprendistato, rivolte a candidati con differenti livelli di esperienza. Le aziende cercano figure specializzate come saldatori, operatori CNC e operai di reparto meccanico, ma anche profili per il back office commerciale e la logistica.

Di seguito i dettagli delle offerte di lavoro e le modalità per candidarsi.

SALDATORE TIG

Azienda produttrice di nastri trasportatori in rete metallica ricerca “saldatore a TIG”.

Principali attività:

Saldatura TIG di precisione su metalli

Controllo qualità delle saldature

Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa di almeno 2 anni nella saldatura TIG

Buona conoscenza della tecnica di saldatura TIG e dei materiali utilizzati

Capacità di lettura del disegno tecnico

Precisione, attenzione ai dettagli e manualità

Sede di Lavoro: Lecco (LC). Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

OPERATORE MACCHINE UTENSILI CNC

Azienda metalmeccanica produttrice di rondelle di sicurezza, ricerca “Operatore Macchine Utensili CNC”.

La risorsa ricercata si occuperà di:

Attrezzaggio macchine utensili

Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito

Effettuare modifiche bordo macchina

Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:

Qualifica o Diploma in ambito meccanico

Capacità di lettura del disegno meccanico

Conoscenza base programmazione Fanuc

Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo, rettifica tangenziale)

Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC). Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time

OPERATORE ADDETTO ALLA TRANCERIA

Azienda metalmeccanica produttrice di rondelle di sicurezza, ricerca “Operatore Addetto alla tranceria”.

La risorsa ricercata si occuperà di:

cambio degli stampi e set-up degli impianti

conduzione impianti tranciatura lamierino metallico

controllo qualità della produzione

Si richiede:

precedente esperienza nella mansione (preferenziale)

precisione e buona manualità nell’utilizzo degli strumenti da lavoro e di misura

conoscenza base del disegno meccanico (preferenziale)

Sede di Lavoro: Calco (LC). Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

N° posti di lavoro vacanti: 2

ADDETTA/O COMMERCIALE BACK OFFICE

Azienda che produce e commercializza prodotti del settore elevazione, ricerca “addetto/a commerciale back office”.

Rispondendo al Sales Director e in supporto ai colleghi commerciali, si occuperà della gestione operativa degli ordini all’interno del sistema: dalla predisposizione delle offerte commerciali, all’inserimento degli ordini nel gestionale e per tutto l’avanzamento della commessa.

Principali attività:

documentazione commerciale seguendo le indicazioni dei colleghi.

data entry: inserimento, gestione e monitoraggio degli ordini.

comunicazione con clienti e altri dipartimenti.

anagrafiche dei clienti e dei prodotti.

attività d’ufficio e/o esterne.

Requisiti richiesti:

Diploma o Laurea Triennale in ambito economico/linguistico.

Esperienza di almeno 2/3 anni in ambito back office commerciale.

Buona conoscenza della lingua Inglese

Sede di Lavoro: Olginate (LC). Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello. Impegno orario: full time

MAGAZZINIERE

Azienda esperta nella produzione di reti elastiche per l’industria alimentare, cerca “magazziniere”.

La risorsa sarà inserita nel reparto logistica dove si occuperà di:

Carico e scarico del materiale con gestione e controllo dei documenti di spedizione

Esecuzione delle attività di imballaggio e di carico delle merci

Si richiede: patente B e abilitazione guida carrello elevatore.

Sede di Lavoro: Lomagna (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Impegno orario: full time

OPERAIO PER REPARTO MECCANICO

Azienda del settore plastico, specializzata in progettazione e produzione di articoli di medie e piccole dimensioni, ricerca “operaio per reparto meccanico” da inserire presso la propria sede di Airuno.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC (fresatura-elettroerosione)

profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.

competenza nelle operazioni di microsaldatura.

conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.

ottime abilità di problem solving

capacità organizzativa e gestionale

Sede di Lavoro: Airuno (LC). Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Impegno orario: full time.

