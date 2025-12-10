Offerte di lavoro Confapi Lecco Sondrio: 17 posizioni aperte a dicembre

(ADV) – Stai cercando lavoro a Lecco o Sondrio? Anche nel mese di dicembre 2025 Confapi Lecco Sondrio mantiene attive 17 opportunità professionali nei settori produttivo, tecnico e amministrativo.

Le aziende associate sono alla ricerca di diverse competenze specializzate, tra cui saldatori TIG, operatori CNC, attrezzisti plurimandrino, rettificatori, tornitori, carpentieri assemblatori, manutentori stampi, cablatori, addetti alla logistica e profili amministrativi con esperienza.

Consulta le posizioni aperte e individua quelle in linea con il tuo percorso professionale.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per aziende associate cerca:

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca saldatore tig

Principali attività:

Saldatura TIG di precisione su metalli

Controllo qualità delle saldature

Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa di almeno 2 anni nella saldatura TIG

Buona conoscenza della tecnica di saldatura TIG e dei materiali utilizzati

Capacità di lettura del disegno tecnico

Precisione, attenzione ai dettagli e manualità

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore CNC.

Il candidato si occuperà di:

attrezzaggio macchine utensili

avvio campionature e della produzione

carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti

programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.

E’ operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione

La risorsa potrà migliorare professionalemnte con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

buona conoscenza del disegno meccanico

Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)

titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico

esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC

conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc

inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all’Ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Attrezzista Plurimandrino.

La risorsa si occuperà di:

– Attrezzaggio e conduzione di torni CNC plurimandrino;

– Monitoraggio ed ottimizzazione dei tempi di setup e dei tempi ciclo;

– Esecuzione del controllo qualità dei pezzi prodotti con l’utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, tamponi).

Requisiti:

– Qualifica o Diploma in ambito meccanico

– Ottima capacità di lettura del disegno meccanico

– Esperienza pregressa nella mansione

– Conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)

– Attitudine al raggiungimento degli obiettivi, precisione e attenzione alla qualità

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17. Eventuale futura disponibilità al lavoro su turni avvicendati.

N° posti di lavoro vacanti: 1

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore Macchine Utensili CNC – Rettificatore.

La risorsa ricercata si occuperà di:

Attrezzaggio macchine utensili;

Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito

Effettuare modifiche bordo macchina;

Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:

Qualifica o Diploma in ambito meccanico

Capacità di lettura del disegno meccanico

Conoscenza base programmazione Fanuc

Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo, rettifica tangenziale)

Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca montatore e manutentore stampi tranciatura.

Il candidato, con pregressa esperienza maturata in analoga posizione, si occuperà di:

Montaggio e manutenzione meccanica su stampi progressivi di tranciatura di lamierino metallico

Requisiti:

Conoscenze di base del disegno tecnico

Conoscenza di macchine utensili tradizionali (tornio manuale, rettifica tangenziale, rettifica in tondo, trapano, mola

Conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometro, OGP)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca tornitore.

La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)

esperienza nel ruolo di 3-5 anni

Sede di Lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca cablatore.

La figura ricercata deve avere una conoscenza sufficiente di elettrotecnica e deve essere in grado di leggere in autonomia uno schema elettrico completo (unifilare – multifilare -layout- morsettiere – lista cavi ecc.).

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo elettrotecnico/automazione

un’esperienza pregressa di 3-5 anni

conoscenza lingua inglese

dinamicità, persona operosa in grado di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo

N° posti di lavoro vacanti: 2

Sede di Lavoro: La Valletta Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca cablatore.

La figura è un cablatore qualificato di schemi elettrici-bimpianti (autonomia lettura scheni) e lavorazione “bordo macchina”.

Requisiti:

Titolo di studio: Qualifica professionale

Indirizzo di studio: elettrotecnica

Livello di esperienza: 3-5 anni

Conoscenze linguistiche: inglese

Sede di Lavoro: Civate (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca carpentiere assemblatore.

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni

in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Vice Responsabile di Linea di produzione.

Obiettivo del ruolo

La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.

Principali responsabilità

(in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione

(in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea

Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera

Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)

Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea

Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini

Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione

Competenze trasversali (Hard Skills)

Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea

Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti

Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche

Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).

Competenze trasversali (Soft Skills)

Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza

Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste

Ha doti di precisione

Ha spiccata capacità di lavorare in squadra

Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto

Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale

Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving

Titolo di studio e requisiti preferenziali:

Diploma tecnico o titolo equivalente.

Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.

Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo

Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.

Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio addetto trance.

Esperienze e competenze richieste:

esperienza nell’uso di presse meccaniche di tonnellaggio medio-alto (da 200 a 800 tonn.) con lavorazione in continuo

competenza attrezzaggio macchina con stampi progressivi e transfert regolazione parametri macchina

autonomia nell’esecuzione dei controlli di processo

Attitudini e disponibilità:

capacità di inserirsi in un gruppo di persone con pari caratteristiche

buona volontà e disponibilità alla collaborazione con colleghi e superiori

disponibilità al lavoro a turni

Sede di Lavoro: Arosio (CO).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Responsabile amministrazione.

Si richiede:

ottima conoscenza nel campo contabile – amministrativo

ciclo attivo – ciclo passivo / intra cessioni – acquisti

preparazione budget annuale / bilancio e relative scritture

registri iva – iva mensile

gestione banche / agenti

conoscenza word / Excel

capacità organizzativa – gestione del personale

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio generico.

La figura si occuperà di:

mansioni generiche di produzione

carico e scarico macchina cnc durante le lavorazioni

aiuto in fase di assemblaggio dei componenti pneumatici

predisposizione dei colli in uscita

minima gestione del magazzino

Requisiti richiesti:

conoscenza del disegno tecnico e dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)

esperienza, anche minima, in aziende produttive

preferibilmente in possesso del patentino carrello elevatore

Sede di lavoro: Cassago Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca attrezzista montatore stampi su presse metalliche per lo stampaggio a freddo.

Principali attività:

montaggio stampi su presse/trance meccaniche

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa nel ruolo

Sede di Lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Magazziniere/Ufficio acquisti.

Principali attività:

carico / scarico

uso muletto

imballaggio

preparazione materiale per commessa

uso pc per gestione progetto

ordine

evasione

bollettazione

analisi fine lavoro

ordini ai fornitori

gestione del magazzino

giacenze

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa

Sede di Lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Responsabile tecnici installatori / Ufficio tecnico.

Principali attività:

coordinamento delle squadre

organizzazione lavori

sopralluoghi

analisi delle commesse

Requisiti richiesti:

esperienza almeno 10 anni

duttilità

eventuali capacità di vendita

conoscenze elettrotecniche preferibile

Sede di Lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio per reparto meccanico.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC ( fresatura-elettroerosione)

profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.

competenza nelle operazioni di microsaldatura.

conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.

ottime abilità di problem solving

capacità organizzativa e gestionale

Sede di Lavoro: Airuno (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: full time

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it