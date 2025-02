Offerte di Lavoro: Febbraio 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Siamo felici di annunciare un’importante novità per i nostri lettori: da oggi il nostro quotidiano online offre un servizio di ricerca lavoro, realizzato in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio, per aiutare aziende e candidati a incontrarsi in modo più efficace e diretto.

Ogni mese pubblicheremo le opportunità professionali più interessanti del territorio, selezionate in base alle esigenze del mercato locale e alle richieste delle imprese associate. Un’iniziativa concreta per supportare chi è alla ricerca di nuove opportunità e dare visibilità alle aziende che vogliono crescere con i migliori talenti.

Per il mese di febbraio 2025, Confapi Lecco Sondrio segnala cinque posizioni aperte in diversi settori: Key Account & Business Developer, Tornitore, Impiegato/a Back Office, Disegnatore Meccanico e Addetto/a al controllo qualità visivo e dimensionale.

OFFERTE MESE DI FEBBRAIO 2025

KEY ACCOUNT & BUSINESS DEVELOPER

Realtà di punta nel settore delle lavorazioni di tornitura dei metalli grazie alla forte automatizzazione e al continuo aggiornamento tecnologico dei macchinari e dell’organizzazione ricerca una risorsa che verrà inserita all’interno dell’area commerciale con lo scopo di sviluppare il business aziendale tramite l’individuazione di nuove opportunità di mercato e la gestione di clienti già acquisiti, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e volumi dell’azienda.

Si occuperà di:

Ricerca e sviluppo di nuove opportunità di business

Monitora il mercato e analizza le tendenze settoriali

Identifica e seleziona nuove opportunità di business, in linea con i processi tecnologici aziendali

Amplia il portafoglio clienti attraverso l’acquisizione di nuovi contatti e la costruzione di una stretta relazione commerciale con gli stessi

Gestione portafoglio clienti attribuiti Mantiene e rafforza le relazioni commerciali con i clienti esistenti, attuando le azioni di vendita più appropriate, in sintonia con le politiche aziendali e le caratteristiche dei singoli clienti

Definisce e presenta al cliente le offerte commerciali, monitorandone lo stato di avanzamento

Negozia i prezzi di listino e gestisce i contratti commerciali in essere

Monitora costantemente le previsioni di vendita dei clienti

Collabora all’elaborazione del budget commerciale, tenendo conto delle prospettive di vendita e degli obiettivi aziendali

Requisiti richiesti:

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, un’altra lingua straniera rappresenta un plus

Livello di esperienza: 3-5 anni

Disponibilità a trasferte frequenti in Italia e all’Estero

Sede di Lavoro: Verderio (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it

TORNITORE

Azienda di forgiatura e lavorazioni meccaniche dal 1840 ricerca “tornitore“.

La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm.

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)

esperienza nel ruolo di 3-5 anni

Sede di Lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

IMPIEGATO/A BACK OFFICE

Azienda specializzata nella produzione di spazzole e commercializzazione di ricambi per spazzatrici stradali e compattatori in Italia e all’estero ricerca una figura da inserire a supporto dell’ufficio commerciale.

Requisiti richiesti:

Inserimento e gestione ordini fornitori stranieri

Inserimento e gestione ordini clienti Italiani e stranieri

Gestione della documentazione necessaria per l’espletamento delle due funzioni sopracitate

Utilizzo CRM Aziendale

Coordinamento con ufficio commerciale

Disponibilità ad effettuare trasferte in Europa per visite clienti e/o fornitori

Necessaria inoltre esperienza pregressa, anche breve, nella medesima mansione, buona conoscenza lingua inglese sia scritta che orale, disponibilità trasferte all’estero.

Sede di Lavoro: Costa Masnaga (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

DISEGNATORE MECCANICO

Fonderia di acciaio e ghisa che produce parti per impianti nei settori oil&gas e siderurgico ricerca “disegnatore meccanico“.

L’azienda realizza pezzi a disegno in acciaio e ghisa destinati ad impianti petrolchimici e siderurgici.

La figura ricercata si occuperà di leggere e realizzare disegni a supporto dell’ufficio commerciale per l’elaborazione dei preventivi. SW attualmente utilizzato: Inventor.

Requisiti richiesti:

idoneo titolo di studio (diploma indirizzo tecnico)

capacità di lavorare in team

disponibilità allo straordinario in settimana e sabato

buona conoscenza della lingua inglese

Cosa si offre:

Inserimento immediato

Inquadramento e RAL commisurati al profilo

CCNL Metalmeccanico

Servizio mensa interno

Sede di Lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo determinato

Impegno orario: full time

ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ VISIVO E DIMENSIONALE

Azienda metalmeccanica produttrice di minuteria metallica ricerca “addetto/a al controllo qualità visivo e dimensionale“.

La risorsa si occuperà di controllo qualità visivo e dimensionale.

Responsabilità:

• Controllo dell’aspetto esteriore dei prodotti per identificare difetti superficiali con utilizzo di microscopio o strumenti a telecamere.

• Utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro, microscopio, strumenti ottici a telecamere) per verificare le dimensioni dei prodotti.

• Registrazione dei risultati

• Segnalazione dei difetti riscontrati al Responsabile di reparto

Requisiti:

• Esperienza pregressa, anche breve, in attività analoga di controllo qualità

• Precisione, attenzione e cura dei dettagli

• Attitudine al lavoro in team

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo determinato

Impegno orario: Orario di lavoro a giornata dal lunedì al venerdì

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it