Offerte di Lavoro: Marzo 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Secondo appuntamento con il servizio di ricerca lavoro, realizzato in collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Anche per il mese di marzo 2025, mettiamo a disposizione dei candidati un elenco aggiornato delle migliori opportunità professionali nel territorio, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Questo mese, Confapi Lecco Sondrio segnala cinque nuove posizioni aperte in diversi settori: Responsabile Logistico, Operatore/a attrezzista alle presse con conoscenza di stampi e passo, Commerciale Junior, Addetto al Laboratorio di Depurazione, Addetto alla progettazione e sviluppo schemi elettrici, Manutentore.

RESPONSABILE LOGISTICO

Azienda leader in Europa specializzata nella progettazione e fabbricazione di recinzioni metalliche ricerca “Responsabile logistico – gestione aree funzionali di magazzino e processi logistici”.

Principali attività:

pianificare, dirigere e coordinare le operazioni di ricevimento merci, rifornimento, stoccaggio e distribuzione

analizzare le prestazioni del centro al fine di stabilire delle strategie di miglioramento che incrementino la performance del magazzino e i livelli di servizio.

gestire e coordinare le risorse umane (6 persone)

dirigere le fasi di ricevimento e spedizione delle merci.

controllare l’inventario e i livelli delle scorte.

pianificazione della logistica interna

controllo e ottimizzazione del picking.

monitoraggio dei flussi logistici e dei relativi KPI per migliorare l’entrata e l’uscita delle merci dal magazzino.

ottimizzazione dei trasporti: riduzione dei costi, studio dei percorsi e miglioramento dei tempi di consegna (trasportatori interni)

Hard skill richieste:

conoscenza del ciclo logistico

conoscenza specifiche di stoccaggio e movimentazione

conoscenza dei diversi metodi di stoccaggio

competenza gestione scorte

conoscenza documentazione di trasporto

conoscenza procedure amministrativo-contabili dei flussi logistici

esperienza di almeno 3 -5 anni

conoscenza base della lingua inglese

Soft skill:

leadership

capacità comunicative

capacità analitica

problem solving

intelligenza emotiva

buona capacità di negoziazione

Sede di Lavoro: Oggionese (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

OPERATORE/ATTREZZISTA ALLE PRESSE CON CONOSCENZA DI STAMPI A PASSO

Azienda produttrice di particolari per l’assemblaggio rapido, ricerca “Operatore/Attrezzista alle Presse con conoscenza di stampi a passo”.

La risorsa si occuperà di:

Attrezzaggio, regolazione e conduzione di presse meccaniche

Montaggio e smontaggio stampi a passo

Controllo qualità del prodotto finito

Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Rispetto degli standard di sicurezza e qualità

Requisiti:

Minima esperienza pregressa nel ruolo

Conoscenza del funzionamento delle presse e dei principali strumenti di misura

Capacità di lettura del disegno tecnico

Precisione, affidabilità e attitudine al lavoro di squadra

Cosa viene offerto?

Ambiente dinamico e in crescita

Formazione e possibilità di sviluppo professionale

Retribuzione competitiva commisurata all’esperienza

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato al termine

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

COMMERCIALE JUNIOR

Azienda produttrice di particolari per l’assemblaggio rapido, ricerca

Responsabilità:

Gestione e sviluppo relazioni con i clienti esistenti, identificando nuove opportunità di business.

Ricerca e acquisizione nuovi clienti, con focus su aziende del settore industriale e manifatturiero.

Consulenza tecnica di base ai clienti, guidandoli nella scelta dei prodotti più adatti.

Collaborazione con il team interno per garantire un servizio eccellente.

Monitorare il mercato e analizzare le tendenze del settore.

(a seguire) Pianificazione della produzione.

Requisiti:

Diploma o Laurea, preferibilmente in ambito tecnico (meccanica, ingegneria o simili) o economico.

Esperienza pregressa (anche breve) in ambito commerciale, preferibilmente B2B.

Forte interesse per il settore meccanico e conoscenza di base dei prodotti fasteners (un plus).

Doti comunicative e relazionali, capacità di negoziazione e orientamento al cliente.

Buona conoscenza degli strumenti informatici (CRM, pacchetto Office).

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

ADDETTO AL LABORATORIO E DEPURAZIONE

Azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “addetto al laboratorio e depurazione”.

La risorsa si occuperà di gestire l’impianto di depurazione e la chimica dell’impianto produttivo, assicurando gli standard di produzione, di qualità e di sicurezza ambientale richiesti, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali;

Nello specifico i suoi compiti saranno:

monitorare e ottimizzare i parametri di processo, attraverso analisi chimiche e dosando i prodotti dove necessario

contribuire alla definizione e alla programmazione delle manutenzioni;

gestire il magazzino chimico e dell’impianto di depurazione, con il relativo inventario

Requisiti richiesti:

Titolo di studio: Diploma di Perito chimico o percorso equivalente

Livello di esperienza: 0-2 anni

Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di Lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto a tempo determinato

Impegno orario: full time su 3 turni

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

ADDETTO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SCHEMI ELETTRICI

Azienda di progettazione, costruzione, installazione apparecchiature elettriche per automazione industriale, ricerca “addetto progettazione e sviluppo schemi elettrici”.

Il candidato verrà inserito nell’ufficio tecnico per lo sviluppo e progettazione di schemi elettrici per l’automazione industriale.

Sarà inizialmente affiancato dal responsabile ufficio con lo scopo di raggiungere le competenze per essere indipendente e autonomo nel lavoro affidatogli.

Requisiti richiesti:

diploma di indirizzo elettrotecnico

attitudine a lavorare in team, disponibilità all’apprendimento e propensione alla crescita professionale.

conoscenza dell’inglese

Sede di Lavoro: Civate (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

MANUTENTORE

Azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “manutentore”.

La risorsa si occuperà dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria (guasto) e di miglioramento sugli impianti produttivi, nella depurazione e nella Infrastruttura dello stabilimento. In merito agli interventi straordinari, si occuperà dell’analisi dei guasti e ricerca delle cause insieme al Responsabile della Manutenzione, utilizzando gli strumenti del Lean Management

Dovrà proporre al Responsabile della Manutenzione miglioramenti d’attuare in ambito di Sicurezza sul lavoro e/o aumento della produttività per gli Impianti Produttivi, Depurazione e l’Infrastruttura dello Stabilimento.

Si richiede disponibilità a effettuare la reperibilità.

Titolo di studio: Diploma Tecnico o Professionale in campo Meccanico, Elettrico o Elettromeccanico.

Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di Lavoro: Civate (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it