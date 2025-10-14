Offerte di Lavoro: Ottobre 2025. Servizio a cura di Confapi Lecco Sondrio

(ADV) – Nel mese di Ottobre 2025 si aprono nuove prospettive professionali grazie alla collaborazione con Confapi Lecco Sondrio.

Come di consueto, ogni mese viene pubblicato un aggiornamento con le principali offerte di lavoro disponibili sul territorio, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra imprese e candidati.

Per questo mese sono 7 le posizioni aperte segnalate da Confapi Lecco Sondrio, in ambito produttivo e amministrativo.

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE

Azienda nel settore della fabbricazione, vendita e commercio di pompe per la verniciatura ricerca figura come “Responsabile amministrazione” con esperienza decennale

Si richiede:

ottima conoscenza nel campo contabile – amministrativo

ciclo attivo – ciclo passivo / intra cessioni – acquisti

preparazione budget annuale / bilancio e relative scritture

registri iva – iva mensile

gestione banche / agenti

conoscenza word / Excel

capacità organizzativa – gestione del personale

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

FRESATORE/TORNITORE CNC

Azienda nel settore metalmeccanico, ricerca “Fresatori / Tornitori” su macchine a controllo numerico per lavorazioni su parti di ricambio per impianti siderurgici e petrolchimici, in acciaio e ghisa, di nostra produzione.

La figura ricercata verrà inserita nell’organico del reparto officina meccanica. Preferibile esperienza nel ruolo.

Principali mansioni:

lavorazioni meccaniche a disegno

attrezzaggio macchine / montaggio pezzi

Requisiti:

Diploma/qualifica tecnica o esperienza pregressa

Capacità di lettura del disegno tecnico

Flessibilità e disponibilità

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato. Inquadramento e retribuzione da definire in sede di colloquio.

Impegno orario: full time su giornata (no turni), con disponibilità a straordinari, anche al sabato.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

TECNICO DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l’elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un “Tecnico di industrializzazione”.

La risorsa sarà responsabile dell’introduzione, ottimizzazione e standardizzazione dei processi produttivi, garantendo la corretta transizione dal progetto alla produzione in serie. Un ruolo chiave per trasformare idee in prodotti reali, trovando fornitori di macchine e componenti e migliorando costantemente i processi interni.

Attività principali:

Collaborare con Ufficio Tecnico e R&D per l’analisi di producibilità di nuovi prodotti.

Sviluppare e validare cicli produttivi e distinte base (BOM).

Definire specifiche tecniche per impianti, attrezzature e macchinari.

Supportare il collaudo di nuovi impianti e layout produttivi.

Ottimizzare tempi e metodi di produzione, analizzando costi e margini.

Contribuire al miglioramento continuo con metodologie Lean (Kaizen, 5S, ecc.).

Gestire la fase di pre-serie e monitorare la stabilizzazione del processo.

Interfacciarsi con fornitori esterni per attrezzature e materiali industriali.

Requisiti:

Diploma tecnico (Meccanica, Meccatronica, Automazione) o Laurea in Ingegneria Industriale/Meccanica.

Almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili in ambito manifatturiero (automotive, elettromeccanico, metalmeccanico o biomedicale).

Conoscenza processi produttivi (lavorazioni meccaniche, assemblaggio, stampaggio, saldatura, ecc.).

Capacità di lettura del disegno tecnico e normativa ISO/UNI/CE.

Familiarità con CAD (AutoCAD, Inventor) e sistemi ERP/MRP.

Conoscenza Lean, MTM e strumenti di analisi dati (Excel avanzato, MES/BI).

Ottimo inglese tecnico.

Competenze personali: Capacità analitica e problem solving. Iniziativa e orientamento al miglioramento continuo. Attitudine al lavoro in team e buone doti comunicative. Flessibilità, autonomia e curiosità verso nuove sfide.



Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time – NO smart working

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

PRODUCT MANAGER

Azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l’elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un/una “Product Manager”.

La risorsa sarà il punto di riferimento tecnico-commerciale per la gamma prodotti aziendale. Avrà il compito di guidare la strategia di prodotto, analizzare i bisogni dei clienti e tradurli in soluzioni concrete, assicurando un’offerta competitiva e di valore.

Il ruolo prevede un costante allineamento con la forza vendita, l’Ufficio Tecnico e la Produzione, coordinando e implementando le strategie di sviluppo della gamma prodotti aziendale.

Responsabilità principali:

Pianificare e coordinare progetti di sviluppo e industrializzazione di nuovi prodotti.

Gestire tempi, costi e risorse, garantendo il rispetto di scadenze e budget.

Analizzare mercati, clienti e concorrenti per individuare nuove opportunità.

Definire posizionamento e strategia commerciale dei prodotti.

Supportare la rete vendita con argomentazioni tecniche e materiali di valore.

Coordinare il lancio di nuovi prodotti, inclusa formazione tecnica e commerciale.

Partecipare a fiere, eventi di settore e incontri con clienti strategici.

Requisiti richiesti:

Laurea in Ingegneria Meccanica, Gestionale o discipline affini (valutabile anche Economia con background tecnico-commerciale).

Esperienza di 3–5 anni in ruoli di Product Management, Tecnico-Commerciale o Marketing Prodotto in contesti metalmeccanici o affini.

Conoscenza di processi industriali e mercato B2B.

Capacità di lettura di disegni tecnici e specifiche di prodotto.

Buona padronanza di ERP, CRM, MS Office; gradita base CAD.

Ottima conoscenza dell’inglese; gradito francese.

Competenze personali:

Spiccata attitudine commerciale e orientamento al cliente.

Capacità di tradurre esigenze di mercato in requisiti tecnici.

Ottime doti comunicative e di negoziazione.

Team working e visione strategica.

Orientamento al risultato, autonomia e problem solving.

Mentalità aperta, curiosità e propensione al miglioramento continuo.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time – NO smart working

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

TECNICO COMMERCIALE MECCANICO

Azienda metalmeccanica ricerca “Tecnico commerciale” con qualifica di perito meccanico.

Il candidato dovrà occuparsi del rapporto con i clienti e della ricerca di nuovi clienti nel settore industria siderurgica e petrolchimica.

Necessaria la conoscenza della lettura del disegno meccanico e una buona padronanza della lingua inglese.

Disponibilità a effettuare trasferte in Italia e all’estero.

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto: Inquadramento e retribuzione adeguati al profilo.

N° posti di lavoro vacanti: 2

Impegno orario: Full time

Trasferte: Si

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

CABLATORE

Azienda altamente specializzata nel trattamento delle superfici, ricerca “addetto al laboratorio e depurazione”.

azienda costruttrice di apparecchiature elettriche e impianti per macchinari, ricerca “cablatore“.

La figura ricercata deve avere una conoscenza sufficiente di elettrotecnica e deve essere in grado di leggere in autonomia uno schema elettrico completo (unifilare – multifilare -layout- morsettiere – lista cavi ecc.).

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo elettrotecnico/automazione

un’esperienza pregressa di 3-5 anni

conoscenza lingua inglese

dinamicità, persona operosa in grado di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo

N° posti di lavoro vacanti: 2

Sede di Lavoro: La Valletta Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

VICE RESPONSABILE DI LINEA

Azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l’elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un/a “Vice Responsabile di Linea” di produzione.

Obiettivo del ruolo

La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.

Principali responsabilità

(in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione

(in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea

Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera

Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)

Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea

Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini

Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione

Competenze trasversali (Hard Skills)

Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea

Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti

Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche

Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).

Competenze trasversali (Soft Skills)

Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza

Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste

Ha doti di precisione

Ha spiccata capacità di lavorare in squadra

Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto

Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale

Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving

Titolo di studio e requisiti preferenziali:

Diploma tecnico o titolo equivalente.

Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.

Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo

Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.

Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it